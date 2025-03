Apertura de sesiones: Saénz hizo una crítica light a Milei por el ajuste y cuestionó la intervención del PJ de Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial con un extenso mensaje en el que defendió su administración local, tiró elogios pero también reclamos por fondos a Javier Milei y cuestionó, sin nombrar a Cristina Fernández de Kirchner, la intervención del Partido Justicialista (PJ) local, ocurrida como consecuencia del apoyo en el Congreso al gobierno nacional libertario por parte de los legisladores que le responden

El mandatario norteño repasó sus años de gestión y valoró los trabajos con la Nación, a pesar de las diferencias partidarias, que se dieron cada vez que los representantes de Saénz en el Congreso nacional votaron en auxilio de Milei.Según el Gobernador, sin embargo, su compromiso es con "la defensa de Salta y los salteños" y, en ese marco, cuestionó a la dirigencia opositora que responde "a intereses partidarios" dejando en segundo plano las necesidades provinciales.Sobre Nación, remarcó acuerdos firmados con las diferentes áreas del Estado nacional, y solamente esbozó un reclamo por lo que "le corresponde a la provincia".Saénz subrayó que la provincia enfrenta una fuerte merma en los recursos nacionales y reiteró su postura en defensa del Pacto de Güemes, una iniciativa para gestionar obras y fondos ante el Gobierno. "Nunca dejaremos de reclamar incansablemente ante la Nación lo que legítimamente le corresponde a Salta", sostuvo.Detalló que la provincia sufrió una caída del 9,8% en términos reales en la coparticipación y un recorte del 82% en las transferencias no automáticas. Además, señaló que la Nación le adeuda más de 244 mil millones de pesos por compensaciones de ingresos brutos y otros fondos específicos. "Espero que se sumen todos los legisladores nacionales a este justo reclamo", instó.A pesar de las dificultades económicas, Sáenz destacó que su gestión logró mantener con recursos propios más de 450 obras, muchas de ellas de responsabilidad nacional. “El 2024 fue complicado, pero mantuvimos en ejecución proyectos clave para el desarrollo de la provincia", afirmó. En total, la administración provincial contabilizó 2.450 obras en los 23 departamentos.También anunció una inversión de 70 mil millones de pesos en infraestructura vial para 2025 y recordó que la Nación se comprometió a financiar mejoras en 11 rutas clave, incluyendo la Ruta 9-34, la Ruta 51, la Ruta 40 y el puente de Vaqueros.Pareció más enérgico a la hora de cuestionar la conducción nacional del PJ, es decir a CFK, y sus representantes locales. "Yo nunca me agarré del pantalón ni de la pollera de nadie", lanzó.Fue sobre el cierre de su discurso que Sáenz que se metió en la interna peronista y criticó la falta de diálogo en el país. "Este siempre fue un frente abierto e invito a todos los legisladores nacionales que defiendan a los salteños, en las próximas elecciones elijan bien, no a representantes nacionales que antepongan intereses partidarios a las necesidades de su pueblo", arremetió, sin recordar que sus legisladores nacionales no tuvieron esa actitud a la hora de votar a favor, en contra o abstenerse cada vez que negoció con Milei."Los partidos son una herramienta, pero nosotros representamos a los salteños. Nunca he buscado la bendición de un dirigente nacional que no conoce las necesidades de Salta y sólo viene en campaña electoral a levantarle la mano a uno o a otro. A nosotros no nos van a intervenir ni nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Demasiados problemas tenemos porque durante todas sus gestiones se olvidaron de Salta y recién ahora se acuerdan", castigó.