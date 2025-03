Jorge Macri abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña con un mensaje contra la oposición

El jefe de Gobierno porteñorealizó este sábado la apertura de sesiones en lay envió un mensaje a la oposición en este año electoral y remarcó que "no fueron votados para boicotear al Gobierno de la Ciudad"."Los espacios opositores no deben confundirse.”, advirtió.Acompañado por la vicejefa de Gobierno porteño,, quien preside el cuerpo legislativo, yvicepresidente primero de la Legislatura, Jorge Macri instó a la Legislatura que “encaremos este año electoral discutiendo el futuro, no el pasado”.“Podemos tener distintas identidades y banderas, pero de lo que no hay dudas es que, exigiendo más soluciones y menos peleas. Insisto: los porteños nos eligieron para darles soluciones, no para ver quién tiene más likes", insistió el Jefe de gobierno porteño.En ese sentido, indicó que "”. “Si tienen propuestas superadoras, ideas innovadoras y soluciones concretas, estamos dispuestos a analizarlas e implementarlas si son viables. Pero si su estrategia es poner trabas, deben saber que nada nos desviará del compromiso asumido con los porteños", agregó.Y remató: "Junto a todo el equipo de gestión, vamos a seguir avanzando con la convicción de que gobernar es hacer y resolver. Que liderar es escuchar, aprender y decidir. Y que el progreso viene de la mano del esfuerzo, el trabajo y el mérito. Esos son nuestros valores y esa es nuestra batalla cultural. Los invito a seguir construyendo juntos esta Ciudad que nunca va a renunciar a su vocación de ser el faro de la Argentina posible".Además, el jefe de Gobierno porteño resaltó su gestión en las áreas de educación, salud y seguridad. "Queremos que la Ciudad sea de las más seguras de América Latina", afirmó.Sobre la fugas de presos que fueron un tema polémico en los últimos meses, Jorge Macri insistió con trasladar a los presos de la cárcel de Villa Devoto al penal de Marcos Paz. Además, anunció que se instalarán más cámaras de seguridad, se incorporarán más efectivos policiales y amplificarán el uso de pistolas Taser. También ratificó la lucha contra la ludopatía entre los jóvenes.