Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, condujo alcoholizado atropelló a un motociclista y huyó: la causa fue cerrada 48 horas después

Nicolás Márquez fue denunciado por atropellar a un motociclista y escapar.

El hecho ocurrió el domingo 26 de enero en Mar del Plata.

Misteriosamente la causa ya fue archivada.



Conocido como el biógrafo de Javier Milei,el 26 de enero pasado. Advierten que curiosamenteEl domingo 26 de enero de 2025, a las 15.50, Márquez salió de un almuerzo, junto a su novia la paraguaya Ema Riquelme, y pretendía ir rumbo a la playa a bordo de su auto Toyota Etios de color negro.El autor del libro "Milei: la revolución que no vieron venir" condujo por la Avenida Colón en dirección a la costa. A la altura de la calle Chaco y en la misma dirección, en paralelo, iba un motociclista a llevar un reparto y sin que mediara ningún movimiento brusco ni acción improcedente,En el video, que compartió el portal Data24, puede verse el momento del impacto del vehículo de Márquez contra una moto, el hombre que conducía cae sobre la calle y. Otro motociclista salió en persecución de Márquez y logró interceptarlo dos cuadras más adelante, en la esquina de la avenida Colón y San Juan, cuando el biógrafo de Milei frenó en el semáforo. Le cruzó su moto para que una vez en verde, no pueda avanzar; entonces Márquez retrocedió marcha atrás unos cuarenta metros hasta que tuvo que parar, forzosamente, porque"Los vecinos lo pararon, porque seguía de largo", contaron testigos del accidente.Ahí quedó registrado otro video en el que se lo ve a Márquez y su novia ya abajo del auto y mirando el enorme bollo que sobre el capot quedó como huella del atropello.ebrios o bajo el consumo del alguna sustancia, se los ve balbucear sorprendidos al ver la rueda reventada.Mientras que la ambulancia llevó al herido a la Clínica Pueyrredón, donde estaba el escritor llegó la policía y le pidió sus datos personales y el hombre, según consignó Data Clave olvidó todo y no pudo ni siquiera decir su nombre. Al chequear los datos del automóvil, patente AE105EL, se pudo constatar quecada una por faltas cometidas en Mar del Plata, y otra en el partido de Mar Chiquita.La una causa se tramitó en la Unidad Fiscal N° 11 de Mar del Plata, a cargo del doctor Pablo Cistoldi. Sin embargo, la investigación se archivó a las 48 horas, cuando aún ni se habían hecho todos los estudios médicos del motociclista. Cabe recordar que el biógrafo de Milei es abogado, estudió y se recibió en Mar del Plata y es docente en FASTA, en la carrera de derecho. Además, pertenece al Opus Dei, como una parte de la “familia judicial” de esa ciudad y como muchos del cuerpo docente y directivo de la comunidad Santo Tomás de Aquino de la casa de estudios donde es profesor.La causa del motociclista no es la primera que enfrenta Márquez y que se cierra abruptamente:. Además, desde el 2008 arrastra la denuncia, una causa que pasó por diversas instancias judiciales, por