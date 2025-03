El duro posteo de Javier Milei contra Clarín: La gran estafa argentina

CLARÍN:

LA GRAN ESTAFA ARGENTINA



Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo… — Javier Milei (@JMilei) March 3, 2025

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el Grupo Clarín al que acusó de ser “la gran estafa argentina”.“Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones”, enfatizó en la red social X.En ese sentido, señaló: “Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos”.Ya en medio de la escandalosa agresión que sufrió el diputado Facundo Manes, el mandatario había relacionado la difusión del episodio con el multimedios.“Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia”, alertó el jefe de Estado.Además, Milei prometió no “dejar que sigan robándole a los argentinos”. “En el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio”, sentenció.