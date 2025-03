Carrió criticó el vínculo de Milei con EEUU: "Es un bufón de Trump"

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que el presidente Javier Milei es un "bufón" de su par de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien el mandatario argentino mantiene un estrecho vínculo desde hace meses.Consultada por el diario El País de España, Carrió analizó el proceso político de la Argentina con la irrupción de Milei y lo comparó con Trump: "Es la combinación de capitalismo salvaje, autoritarismo por vía de la ultraderecha e inteligencia artificial"."Trump es un retroceso en materia de las repúblicas democráticas por su crueldad, su carácter extorsionador y mesiánico. Es una calamidad histórica. No representa ningún valor de Occidente. Representa los valores premodernos, absolutistas, de la política de la crueldad", reflexionó.Para Carrió, el espectáculo que dio Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) "dándole la motosierra a Elon Musk y en la reunión con Trump fue el espectáculo de bufón" y remató sobre Milei: "Es un bufón de Trump"."Ellos están pensando en una gobernanza mundial oligárquica. Trump viola las leyes de Estados Unidos, los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Milei hace lo mismo y produce una estafa piramidal", concluyó la ex legisladora.