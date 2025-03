"Impune, cínico e irresponsable": Kicillof cargó nuevamente contra Milei por las amenazas de intervención de la Provincia

En el marco de la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense y en un nuevo cruce contra Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof calificó de "impune, cínico e irresponsable" al Presidente ante las amenazas de intervención de la Provincia."Es un hecho sin antecedentes, de inédita gravedad institucional y que no podemos pasar por alto", advirtió el gobernador y abundó: "El episodio parece irreal, una distopía tragicómica, pero es lo que ocurrió hace unos pocos días".En este sentido, enfatizó que "tal como ocurrió hace poco con una criptomoneda, el Presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo; peor, que lo dijo pero no estaba interiorizado en el tema. No sé qué es peor, si haber realizado la amenaza o hacerla y luego recular". "No se puede, Presidente, ser impune, cínico e irresponsable", lanzó.Kicillof acusó a Milei de "tomarle el pelo" a "toda la dirigencia política y a todo el pueblo con un tema tan grave y delicado como lo es una intervención federal" y avanzó: "No sé qué motiva al Presidente a comportarse así; no soy psiquiatra y no me corresponde analizarlo".El mandatario bonaerense consideró, además, que Milei cometió "una estafa política" y que usó "el poder que otorga el pueblo para atacar a la democracia", al tiempo que le recordó que "el gobernador al que livianamente le pidió la renuncia fue reelecto con varios puntos de diferencia sobre el segundo"."Con la democracia y el federalismo no se juega. Usted gobierna la Nación, pero no las provincias. Los gobernadores no somos sus empleados", le advrtió y fustigó sus "erupciones de autoritarismo".