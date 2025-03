Jorge Macri volvió a cruzar a Patricia Bullrich y la acusó de "contar medias verdades"

El jefe de Gobierno porteño,, cruzó a la ministra de Seguridad de la Nación,, luego de que lo acusara de tener a la Ciudad de "botín" y exigirle que asuma la responsabilidad de la fuga de presos. En esa línea, la acusó de "contar medias verdades", llamó a "ponerse de acuerdo" y aclaró que el GCBA "no tiene competencias penales".“Contar media verdades, no sirve.como lo hicimos en otros casos como los piquetes, cuando trabajamos en conjunto. A los manteros los sacamos nosotros, sin las fuerzas federales”, sostuvo el alcalde porteño en diálogo con Radio Mitre.En respuesta específicamente a Bullrich, Macri señaló: “, ¿no nos quieren transferir la Justicia? Que nos transfieran robos y hurtos como lo hicieron antes con el narcomenudeo", instó el jefe de Gobierno. Y agregó: "Ahí la Justicia de la Ciudad puede procesar por robo y hurto, que son el grueso de los delitos, y entonces ahí sí es razonable que ella diga que los presos son nuestros”.Por otro lado, se refirió a las acusaciones sobre la obra de la, que según Bullrich debía "estar lista en 2020".Tuve que discutir con la empresa que tenía la obra y la obra está en marcha nuevamente. Entonces en esa solución estamos trabajando para liberar Devoto porque esa cárcel no debería estar ahí, y la ministra lo ha dicho varias veces: las cárceles no tienen que estar dentro de las ciudades, esa parte nosotros la estamos cumpliendo", argumentó.Además, sobre la jurisprudencia de los presos, el dirigente del PRO sostuvo: "Antes de la pandemia el Servicio Penitenciario tenía 14.000 detenidos y hoy tiene 11.500:”.“Hoy es momento de darle tranquilidad a los porteños. No podemos tener 2.500 presos en comisarías y alcaidías. El Servicio Penitenciario Federal no le cuesta dinero a otras provincias. Es de Nación", sentenció el titular del ejecutivo porteño.