El Gobierno envía este viernes un DNU sobre el acuerdo con el FMI al Congreso: la respuesta de la oposición

El Gobierno de Javier Milei dictará ypara conseguir apoyo parlamentario en el(FMI). Desde la oposición consideraron hablan de un "atropello institucional".La Casa Rosada avanzará en esa dirección "tal como se comprometió el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias", indicaron a través de un comunicado publicado el jueves por la noche por la Oficina del Presidente.Además, desde el Gobierno indicaron quel". "El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública", destacaron.Y aseguraron que el nuevo entendimiento "permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias".Cabe recordar que el DNU comienza a regir desde el momento de su publicación, más allá del tratamiento en el Congreso, que posteriormente definirá su aprobación. El jueves la vocera del organismo internacional, Julie Kozack, explicó que no es un requisito para el FMI que el acuerdo que tenga la aprobación del Congreso. “Tomamos en cuenta el compromiso del presidente Milei de buscar apoyo del Congreso a un nuevo programa”, señaló aunque consideró "clave” para el éxito del programa que tenga un amplio apoyo.Sin embargo, subrayó: “Quiero enfatizar que”. La legislación nacional indica que debe ser el Congreso el que autoriza las negociaciones con el FMI.El diputado nacionalconsideró "un atropello institucional" al nuevo DNU anunciado por el presidente Javier Milei al denunciar que no pide la aprobación del Congreso. "El gobierno no pide ninguna autorización.", afirmó.Las críticas también aparecieron desde los radicales de Democracia para Siempre,. Carbajal consideró que "" y calificó de "inmoral" al Presidente al remarcar que "un Gobierno que endeuda a fuerza de DNU jamás podrá ser liberal, en un futuro serás un chiste de mal gusto".Mientras que el legislador de Encuentro Federal,, recordó queque está contrayendo ni los compromisos que asumirá el país". Por eso, "recurre una vez más a un DNU, esta vez para autorizarse a sí mismo a firmar un nuevo acuerdo con el FMI".