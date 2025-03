Santi Caputo se reunió con la sobrina nieta del "Nostradamus argentino" mientras Milei ignora a Bahía Blanca

Santiago Caputo, el asesor del "triángulo de hierro" presidencial, se reunió durante más de dos horas con Marcela Podestá Costa, una mujer que es sobrina nieta de un vidente y artista que predijo la llegada de un salvador para la Argentina a quien los libertarios asocian con el primer mandatario

A semanas de los dos escándalos que lo tuvieron como uno de los protagonistas - la interrupción de la entrevista de Jonatan Viale por el escándalo $LIBRA y el apriete a Facundo Manes en el Congreso - y mientras prende la indignación contra Javier Milei por la escasa ayuda y el ninguneo a Bahía Blanca ante la catástrofe climática que sufrió,“Recién en Casa Rosada con Santi Caputo hablando de la Cruz Orlada, de Benjamín Solari Parravicini, y varios temas más. Fue muy lindo conocerte, me encantaron nuestras dos horas de charla. Muchas gracias por la invitación!!”, escribió en X la sobrina nieta del vidente conocido como el “Nostradamus argentino” fallecido en 1974.Solari Parravicini es el vidente y artista que dibujó "entre sueños" al "hombre gris", el personaje que la militancia libertaria asocia con Milei, cosa que apasiona y también hace el estratega que gusta de ser llamado "mago del Kremlin".En marzo de 2023, el Presidente y su hermana Karina recibieron a Podestá Costa, también en la Casa Rosada, oportunidad en que la sobrina nieta de Solari Parravicini le regaló a los Milei una “Cruz Orlada” que le mandó a hacer con un platero de San Antonio de Areco.Justamente es algo vinculado a ese regalo lo que "preocupó" a la mujer y motivó la reunión con Caputo. Según Podestá Costa, los libertarios y mileístas no saben hacer buen uso de la "Cruz Orlada". En realidad, la usan para hacer política y la misión del símbolo es otra.La sobrina nieta de Solari Parravicini les explicó, según un artículo de La Nación, que el símbolo “tiene la propiedad de transformar lo malo en algo bueno” y que, en cambio, los libertarios convirtieron a parte de la iconografía del vidente en un pin usado por los seguidores de “las fuerzas del cielo”. Ante esa situación, le reclamó a Caputo que no debe hacerse con ella un uso político, sino que es “espiritual”.Durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, se pudo ver tanto Santiago Caputo como a otros militantes como el Gordo Dan y funcionarios con un pin de la Cruz Orlada de Parravicini.El Presidente, según Podestá, se enteró de que ella estaba bastante “disgustada” con el tema, y le pidió a Caputo que la llame para conversar. “Llegamos a un acuerdo, y es que la cruz no se va a usar más como amuleto. Una noche, el ángel de la guarda de Benjamín Solari Parravicini, que era fray José de Aragón, le dijo que la dibujara y así lo hizo. Esa cruz se usa para el bien. Yo se la regalo a todo el mundo. No me gusta que se identifique con un partido político, con ninguno. Me parece bárbaro que la usen, con respeto”, dijo.“Me dio toda la razón del mundo. Adora a Parravicini. Lo sigue hace muchísimo años. Tiene cuadros en la oficina colgados; se tatuó en la espalda una profecía... Es un amor de persona, muy agradable. Estuve dos horas y cuarto con el conversando en su despacho”, agregó la mujer.