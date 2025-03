El mensaje de solidaridad de Evo Morales a los damnificados por el temporal de Bahía Blanca

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, envió un mensaje de solidaridad a los argentinos y bolivianos afectados por el devastador temporal que azotó Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno natural, que provocó la trágica pérdida de al menos 16 vidas y dejó a cientos de personas evacuadas, no solo golpeó a la comunidad local, sino también a la población boliviana que reside en la región.

"Mi solidaridad con las familias argentinas y bolivianas que en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, sufren los efectos de lluvias e inundaciones", expresó Morales en un mensaje compartido a través de su cuenta de Instagram. Las palabras del ex mandatario subrayan la cercanía y el apoyo hacia todos los afectados, resaltando también el vínculo entre ambos pueblos, el argentino y el boliviano.El ex presidente no solo se refirió a la tragedia en términos generales, sino que mencionó de manera explícita a los bolivianos que viven en la ciudad, muchos de los cuales se han trasladado al país vecino en busca de oportunidades laborales. "He conocido que ese desastre natural también afecta a muchos de nuestros compatriotas que emigraron a esa región para trabajar en la agricultura y otros rubros", indicó Morales, destacando la difícil situación por la que atraviesan estos inmigrantes.Morales hizo un llamado a las autoridades bolivianas para que tomen acción inmediata., concluyó, reiterando la importancia de la cooperación internacional y el respaldo en momentos de crisis.