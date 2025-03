Represión a jubilados: un fotógrafo está internado en gravísimo estado por un disparo en la cabeza con un tubo de gas

Un fotógrafo que registraba imágenes de la marcha al Congreso de los jubilados junto a los hinchas de clubes de fútbol fue herido durante la salvaje represión de las fuerzas de seguridad que ordenó el Gobierno. Se trata de de Pablo Grillo, reportero gráfico independiente, quien recibió un impacto en la cabeza de uno de los cartuchos de gas lacrimógeno que efectivos de las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes. Está internado en el Hospital Ramos Mejía y su estado es grave.Grillo trabaja de manera independiente. Llegó al hospital al que fue derivado con "un trauma grave de cráneo con pérdida de masa encefálica". Fue intervenido quirúrgicamente y su pronóstico es reservado. Además de ser reportero gráfico, Grillo milita en Lanús. Fue a la movilización a sacar fotos y también como militante. Captaba imágenes de la represión policial en los alrededores del Congreso cuando un tubo de gas lacrimógeno lanzado por efectivos de fuerzas de seguridad impactó sobre su cabeza y lo dejó inconsciente en el piso.Posteriormente, en redes sociales se viralizó el video del momento en que recibe el impacto. El comunicado de la Policía de la Ciudad, alude a un "manifestante con lesiones en el cráneo producto del impacto de una cápsula de gas lacrimógena".Lejos de reconocer la violencia de la represión policial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los manifestantes y lo acusó a Grillo de ser un "militante K" del intendente de Lanús, Julián Álvarez. Además, primero sostuvo que estaba detenido y luego reconoció que estaba herido e internado. "Se estaba cubriendo con unas vallas y maderas y cuando cae queda totalmente solo", relató su colega Juan Manuel Foglia, quien tomó una foto de la herida que tenía Grillo. "Luego lo asisten dos manifestantes y lo traen hacia donde estaba yo. Ahí pudimos ver la perforación que tenía en la frente, era descomunal"; relató, en dialogo con C5N.A la noche, mientras el fotógrafo estaba siendo operado, el padre habló con C5N en la puerta del hospital y confirmó que la situación de su hijo es "grave" y que "hay que esperar. "Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos, porque me enteré de lo que está diciendo Bullrich. Él es militante pero también es fotógrafo y estaba trabajando de forma independiente. Por una borracha y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, está corriendo peligro mi hijo", describió.Pasadas las 16, se activó el protocolo antipiquetes en la marcha de jubilados y las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir a los manifestantes. Fuentes oficiales confirmaron que las fuerzas detuvieron a 98 personas en la zona del Congreso y que al menos nueve manifestantes están heridos "con lesiones en el cráneo producto del impacto de una cápsula de gas lacrimógena".De acuerdo a la Policía de la Ciudad, 86 de los detenidos fueron demorados por Policía de la Ciudad. El SAME, por otro lado, reportó que llegaron 15 heridos a los hospitales Argerich y al Ramos Mejía, uno en estado grave.Al mismo tiempo, la CTA Autónoma pudo identificó al menos a 16 detenidos. La lista que difundió la CTA es: Stefan García Hernández, Alejandro Tobaro, Fernando (hincha de Excursionistas), Vanesa Pompón, Pablo (hincha de Ferro), Narella Pompeo, Jorge Cabrera, Mauricio Grainio, Luis de la Vega, Darío Martín, Mauricio Giménez, Pedro Forchi, Franco Campos, Iván Nicolás Bustamante, Guillermo (de González Catán) y Juan Manuel Vega.De acuerdo a la Policía de la Ciudad, 86 de los detenidos fueron demorados por Policía de la Ciudad. El SAME, por otro lado, reportó que llegaron 15 heridos a los hospitales Argerich y al Ramos Mejía, uno en estado grave.El primero de los detenidos fue un hombre que, tras darle un par de golpes a un camión hidrante que estaba tirándole agua a los manifestantes, fue demorado por dos policías, tal como mostró la transmisión de la marcha de A24. Luego, el canal IP mostró, primero a una señora demorada al lado del Senado, y después a otro hombre, llevando la cifra de demorados a, al menos, tres. Minutos después, TN mostró la detención de otra mujer en la Plaza de los Dos Congresos.Mientras la represión con gases y balas de goma continuaba, las cámaras de televisión registraron otra detención, en este caso de un hombre con una camiseta de fútbol verde y blanca. Varios gendarmes se lo llevaron del lugar, sin explicar por qué lo estaban demorando, pese a las preguntas y gritos de otros manifestantes. A minutos de las 18, TN mostró la detención de otro hombre, que llevaba la cuenta a cinco demorados.