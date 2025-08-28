28.08.2025 / DECLARACIONES

Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"

El armador político libertario en la provincia de Buenos Aires aseguró que el ataque que sufrió el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio. Mientras que además, en medio del escándalo de las coimas en ANDIS, tuvo expresiones discriminatorias hacia las personas con discapacidad.