Lejos de bajar la tensión, Guillermo Francos habló de "golpe de Estado": "Estas manifestaciones van a ser reprimidas"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, redobló la apuesta del Gobierno este jueves y habló de "golpe de Estado" al referirse a la marcha de jubilados e hinchas en el Congreso de la Nación, la cual recordó que "estas manifestaciones van a ser reprimidas".En ese sentido, aseguró que hay partidos políticos que "buscan desestabilizar el poder con actos de violencia que generen consecuencias" y advirtió: "No van a conseguir alterar el orden público que hemos restituido con mucho esfuerzo".“Yo creo que hay grupos de la política que intentan sin duda desestabilizar a un Gobierno que viene dando señales muy claras de mejoramiento de la economía destrozada que dejaron años de gobierno kirchneristas. Un Gobierno que está tratando de enderezar los números de la Argentina y finalmente generar estabilidad económica, crecimiento etc", señaló el funcionario en un primer momento, para luego analizar que como "no encuentran resquicio, ¿qué se les ocurre?, la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados”.Para Francos, la movilización en el Congreso en defensa a los jubilados fue "totalmente organizada al grito de que se vayan todos y en definitiva lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”. Según el funcionario, “no encuentran un elemento para poder cuestionar un Gobierno que están dando soluciones y con el cual la mayoría de los argentinos está de acuerdo después de lo heredado y buscan este camino, desestabilizar a partir de la utilización de la violencia y la represión policial, que corresponde para mantener el orden”.De todas maneras, el funcionario le envió un mensaje a la sociedad de cara a un futuro al señalar: "Lo que no van a conseguir es alterar el orden público que hemos constituido en Argentina con mucho esfuerzo. Cuando se hagan este tipo de manifestaciones van a ser reprimidos de la manera que corresponde. Hay un protocolo donde se dice como se deben manifestar, deben hacerlo de forma pacífica, sin armas y obviamente no pueden empezar a los piedrazos y rompiendo todo".El funcionario hizo referencia en la entrevista con Radio Mitre al ataque que sufrió Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido por las fuerzas de seguridad en la marcha de jubilados e hinchas y lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía. "Es un hecho muy lamentable, no puedo más que efectuar este comentario, porque no conozco los detalles en qué sucedió. Trataremos de esclarecer el hecho", señaló Francos en un primer momento. Para luego calificar lo ocurrido como un "accidente no previsto" e indicar que "este tipo de episodios a veces generan estas consecuencias". "La policía no le tira a una persona un gas lacrimógeno, la tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos, para desconcentrarlos. A veces puede pasar que una situación de estas genere un accidente lamentable".En este marco, solicitó que se inicie una investigación y "ojalá que se pueda generar la recuperación de la persona herida". La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, ordenó durante la madrugada del jueves la inmediata liberación de 114 personas detenidas durante la brutal represión de las Fuerzas de Seguridad nacionales a la manifestación en los alrededores del Congreso Nacional."Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia", explica la jueza en la resolución y expresa que se dispone "la inmediata soltura de los detenidos".La unidad de flagrancia pretendía hacer un operativo de salud con médico legista sobre cada uno de los detenidos, lo que hubiera implicado una extensa demora en las liberaciones. Por ese motivo, se ordenó que la soltura sea inmediata y se solicitó a la fiscalía que informe si quedan aún personas detenidas.