Bullrich volvió a apuntar contra los barra bravas para justificar la represión ilegal: "Vinieron preparados para matar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se comunicó con ella y le expresó que estuvo en contra del accionar de los barras bravas durante la manifestación por los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Si bien muchos aseguran que no hubo barras presentes, para la funcionaria "están queriendo voltear al Gobierno"."Vinieron preparados para matar. Venían a todo, a tomar el Congreso. Secuestramos armas de fuego, armas blancas, dos tipos de miguelitos (clavos) para pinchar las gomas de los patrulleros", aseguró Bullrich que lideró la brutal represión.Posteriormente, reveló que tiene "a, para ir directamente a la prohibición total y absoluta de la figura de las barras". "La vamos a mandar al Congreso para declarar asociación ilícita a las barrabravas", advirtió, además de detallar que la misma incluirá también una figura penal para "el dirigente que también es parte de esa asociación".y que estén identificados, no solamente poner nosotros el derecho de admisión, los tienen que echar", le pidió a la AFA.Consultada por si había tenido contacto con "Chiqui" Tapia, reveló que "se comunicó con los representantes de nuestra comisión de fútbol para decir que él estaba en contra de esto". "¿Quién le paga a estas barrabravas para venir a generar este nivel de violencia que generaron? Ahora vamos a impulsar leyes más duras, con penas que les den años y años porque no podemos seguir viviendo con este nivel de violencia. No vamos a dejar que vuelva esta violencia a la Argentina", señaló."Vamos a seguir impidiendo estas alianzas de barrabravas que se montaron sobre una causa (de los jubilados) porqueTenían facas, tumberas... Quisiera saber cuántos tienen antecedentes, cuántos ya estuvieron presos", agregó.La(aRGra) expresó durante la mañana de este jueves en conferencia de prensa su contundente repudio a las agresiones que se cometieron por parte de las fuerzas de Seguridad hacia civiles, en particular a fotógrafos y camarógrafos, que cubrían en la tarde del miércoles la represión a la marcha de los jubilados y reclamaron la renuncia de la ministra de Seguridad, además,para la tarde de este jueves.", exigió la vicepresidenta del sindicato, Alejandra Bartoliche, mostrando el cartucho que golpeó al joven en la cabeza. En esa línea exigió: "y no ser más lastimados. No es solo Pablo: estamos hace un año y medio hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, eso no está resultando, porque además, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le encanta pegarle a la gente", espetó la dirigente.