Desde la ONU instaron al Gobierno de Milei a investigar la represión policial durante la marcha de los jubilados

Las repercusiones internacionales por la brutal represión desatada este miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación llegaron este viernes desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un comunicado oficial, el organismo internacional instó al Gobierno argentino a investigar el accionar de las fuerzas de seguridad en la marcha por los jubilados y expresó su "especial preocupación" por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado en grave estado."Instamos a las autoridades argentinas a investigar con diligencia los hechos ocurridos en una protesta el 12 de marzo en Buenos Aires. En particular, nos preocupa el estado de salud de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en su cráneo", indicó Jan Jarab, Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un comunicado oficial.En la misma línea, señaló que su oficina recibió documentación en la que se ve a manifestantes expuestos a un uso indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades. "Muchos manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud", recalcó."Como ONU Derechos Humanos recordamos que la existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica", apuntaron desde el organismo.A contramano de los argumentos expuestos por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -que respaldó el violento accionar de los efectivos y descartó una investigación para determinar quién disparó el cartucho que hirió gravemente a Pablo Grillo- la ONU enfatizó que "el uso de la fuerza debe en todo momento respetar los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas".Además, la ONU recordó que armas como las pistolas lanza gases lacrimógenos que deben emplearse "de acuerdo con los estándares internacionales". En caso contrario, podían generar daños graves e incluso convertirse en letales.Finalmente, ONU Derechos Humanos alertó que casi cien personas resultaron detenidas sin pruebas concretas en su contra. "Recordamos la importancia de la independencia judicial en la garantía de los derechos de participación, el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales", cerró el comunicado.