Carrió respaldó el DNU de Milei para el acuerdo con el FMI y apuntó contra los devaluacionistas, kirchneristas y la izquierda

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el Gobierno para el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.más algunos actores que no quieren que le vaya bien a Milei de ninguna manera, lo que van a hacer es impedir este acuerdo y eso puede hacer retroceder a la Argentina", dijo Carrió en diálogo con A24.Y agregó: "La situación del Banco Central es muy difícil en la Argentina.". "Nunca avalé un decreto, pero este tiene necesidad y urgencia porque si no las consecuencias van a ser nefastas para la Nación", consideró "Lilita".Además, apuntó contra quienes piden que el presidente Javier Milei devalúe: "Yo creo que acá hay una mezcla de devaluacionistas cercanos al kirchnerismo y la Izquierda que están preparando que se aborte en el Congreso el tratamiento del DNU sobre el acuerdo con el FMI"."Lo que no quiere Cristina (Kirchner) y algunos devaluacionistas de la propia Argentina, con empresas protegidas, es que este plan se sostenga", añadió.Además, se refirió a la represión del miércoles a los jubilados en las inmediaciones de Congreso: "quien está en una situación mucho más crítica de la que todos pensamos", cuestionó la líder de la Coalición Cívica, quien recientemente anunció que será candidata a diputada en las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán el 26 de octubre.En ese sentido, consideró que "hubo una especie de grupo Quebracho: los barrabravas de segunda o tercera (línea)".Por último, Carrió le pidió a a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que cuide el Congreso y que "tenga más calma" porque " esto no es una guerra".