Cristina dejó otra vez en off side a Milei y le sugirió "tirar el manual de la Escuela Austríaca"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra el presidente Javier Milei, criticando duramente su gestión económica, la represión policial y las contradicciones de su discurso. A través de un texto contundente, Kirchner acusó a Milei de llevar adelante una política autoritaria, de desmanejar la economía y de actuar de forma contradictoria respecto a sus propios ideales de "libertad".

Che Milei… ¡Lo tuyo, cada vez peor! Y este viernes, la verdad, batiste récords…



El viernes por la mañana en EXPO AGRO intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías “caranchear” con la tragedia sacándote “una foto linda”.… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2025

A lo largo de su publicación, Kirchner también abordó los problemas económicos del país, criticando las políticas de Milei en relación a la inflación y el endeudamiento. En su análisis, mencionó la venta de 474 millones de dólares del Banco Central para mantener el tipo de cambio oficial, cuestionando las decisiones que, según ella, solo agravan la crisis. También le recordó a Milei los fracasos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y le advirtió que seguir el mismo camino de endeudamiento que sus predecesores podría llevar a un desenlace similar al de Macri y Alberto Fernández, quienes no pudieron reelegir debido a los efectos de sus políticas económicas.

Cristina comenzó su mensaje cuestionando las acciones de Milei durante el temporal en Bahía Blanca, donde,Sin embargo, Kirchner destacó que su candidato a diputado, José Luis Espert, fue el primero en aprovechar la situación para sacar una foto, lo que calificó como una "falta de coherencia" por parte del oficialismo. En cuanto a la ministra de Seguridad, Kirchner no ahorró críticas, refiriéndose a ella como una "ex ser humana" debido a su historial de cambios de alineamiento político."Y seguiste nomás haciendo desastres ese viernes. Saliste de ahí y LE HICISTE VENDER AL BANCO CENTRAL 474 MILLONES DE DÓLARES PARA SEGUIR CON LA FICCIÓN DEL PRECIO BARATO DE TU DÓLAR OFICIAL… Debo reconocer que a Cavallo la convertibilidad le duró bastante más. ¡474 millones de dólares! Bastante más de lo que se necesita para reconstruir Bahía Blanca y lo quemaste en una tarde, Milei", sostuvo CFK en un cuestionamiento al modelo económico de LLA.También manifestó sus inquietudes sobre la inflación: "Y sobre mojado, llovido. A las 4 de la tarde de ese fatídico viernes, el INDEC informó, no sólo que LA INFLACIÓN VOLVIÓ A SUBIR, sino que, además, se disparó otra vez al rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” que, como vos bien sabés, “economista experto en crecimiento con y sin dinero”, es el principal gasto de la inmensa mayoría de las familias argentinas. Haceme el favor, tira el manual de la escuela austríaca que EL CONSUMO NO REPUNTA DESDE HACE 15 MESES, o sea, desde cuando vos llegaste al gobierno y reconocé de una vez por todas que, por lo menos en la Argentina, el problema de la inflación es la escasez de dólares que, cuando se suma al altísimo endeudamiento en esa moneda, hace estallar la economía".En un tono desafiante, Cristina Kirchner acusó a Milei de ser responsable de la represión de manifestantes:, dijo, refiriéndose a los incidentes recientes en los que fuerzas de seguridad reprimieron protestas. La ex mandataria también cuestionó el actuar del presidente en la Cámara de Diputados, donde, según Kirchner, Milei intentó levantar la sesión a los golpes para evitar la pérdida de las facultades delegadas.Cristina también hizo referencia a la situación de las criptomonedas, señalando que la "crypto estafa" de la que Milei participa se agravará con el tiempo, sugiriendo que la gestión del presidente está lejos de ser transparente o coherente con lo que había prometido durante su campaña.