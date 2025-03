Adorni lanzó una polémica advertencia sobre la represión para los que marchan hoy: "Aléjense"

#Gobierno | En la previa a una nueva movilización en contra del ajuste a los jubilados, los altoparlantes de la estación Plaza Constitución advierten que habrá más represión.



⚠️ “La policía va a reprimir todo atentado contra la República”.pic.twitter.com/Phytnj06zS — Política Argentina (@Pol_Arg) March 19, 2025

En en la previa a la marcha de jubilados, el portavoz de la Presidencia,, le advirtió a los manifestantes de este miércoles en el Congreso que “se corran porque van a actuar” y ratificó la represión. Sus declaraciones se dan en línea con las amenazas que suenan esta mañana en las estaciones de trenes del AMBA y luego de la represión del miércoles pasado que dejó cientos de detenidos y heridos, incluido el foto periodista Pablo Grillo, que continpua internado en grave estado.“Hay un grupo de gente que ve la violencia como reemplazo de las urnas.”, avisó el portavoz al tiempo que señaló: "La gente no está dispuesta a entregarle la calle a los violentos. No es el Gobierno. El Gobierno actúa en representación de gente que no solo nos votó, sino que, por más que no nos haya votado, en su mayoría no quiere violencia en las calles".Además, en diálogo con LN+ en la noche del martes, cuestionó:caminar en paz, trabajar en paz". “De hecho, los que se manifiestan legítimamente, independientemente de que podamos no estar de acuerdo con ellos, merecen hacerlo en paz. Sin infiltrados, sin violencia, sin barras, sin tirapiedras, sin quemacoches”, agregó.Respecto a la movilización del miércoles pasado, Adorni consideró que la semana pasada “casi no se vieron jubilados, eso es triste". "Quienes quisieron apoyar a los jubilados terminaron impidiendo que se puedan manifiestar”, apuntó en línea con el discurso del resto de los funcionarios del Gobierno.Además, se refirió al caso de Grillo, víctima de la represión de Bullrich que resultó gravemente herido al recibir un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de un gendarme del S.E.I y quien todavía permanece internado en el hospital Ramos Mejía en grave estado. “, porque la violencia jamás debió haber existido”, sostuvo Adorni.Sobre lo que ellos denominan incidentes en las movilizaciones del pasado miércoles y anteriores, el vocero presidencial apuntó: "El miedo y la violencia no es por el hoy, es por el mañana. Es porque saben que no tienen posibilidades dentro del juego democrático". "Hay un sector de la vieja política que no vuelve más. Y eso lo saben. Y es el sector de la política de tirapiedra", concluyó.