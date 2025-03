¿Traición a la porteña?: Quirós apuntó contra su ex jefe para defender a Jorge Macri

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, salió al cruce de las recientes críticas de su ex jefe Horacio Rodríguez Larreta hacia Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En una declaración en medios radiales, Quirós afirmó que la estrategia de Larreta de confrontar a su sucesor no es la adecuada para avanzar en la política. "La política no es golpear, sino construir", sostuvo el funcionario, quien fue parte de la gestión de Larreta y mantiene su cargo bajo la administración de Macri.

Quirós, quien podría convertirse en uno de los posibles contrincantes de Larreta en las próximas elecciones, dejó en claro su desacuerdo con la postura del ex jefe de Gobierno, quien decidió presentarse como candidato a diputado por fuera del PRO. "No es por ahí, ya que, si yo me lanzara lo transitaría por un camino diferente", indicó, sugiriendo que la sociedad espera una política menos confrontativa y más orientada a la construcción de consensos.El funcionario también se mostró crítico hacia el tono de las declaraciones de Larreta, quien había asegurado que la Ciudad bajo la gestión de Macri tiene "olor a pis", está "insegura y sucia".Quirós se distanció de esa visión y expresó que no coincide con la decisión de Larreta de separarse del PRO para formar su propio espacio político. "Es una decisión que ha tomado él, no coincido y no la comparto", subrayó el ministro, reafirmando su apoyo al actual jefe de Gobierno y al rumbo que está tomando la administración de la Ciudad.