Estela de Carlotto: Nunca es tarde para recuperar la identidad

En el marco del Dia de la Memoria, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, remarcó que “nunca es tarde para recuperar la identidad”.“Pedimos a quienes tengan dudas sobre su identidad que se acerquen. También a quienes tengan información que la compartan. Esto no termina hasta que los encontremos a todos”, expresó.Además, la titular de Abuelas apuntó contra el video oficialista. Al respecto, señaló: “Lo que hacen estos son mentirosos, malas personas. Habría que juzgarlos. Es un delito muy severo”."No queremos sacar a un presidente, pero sí que haga lo que corresponde. Hay una basureada al país de una manera muy triste, con gestiones que los organismos, los diputados y senadores que tendrían que detenerlo no lo hacen. Veo que estamos en una laguna que se mueve y nos podemos caer al fondo. Hay que esperar al pueblo, sin violencia pero con espíritu argentino de que ésto, así, no va", manifestó.“No hay diálogo con Milei, pero me sentaría a hablar con él si eso puede abrir una puerta”, añadió Carlotto.Sobre la coyuntura nacional, lanzó una advertencia: "Hay represión, vandalismo, niños con revólveres matando gente. Estamos en una etapa muy dura”.Además, sostuvo que "no es democracia lo que tenemos”. “Es legal, pero no es lícito todo lo que permite", afirmó.Asimismo, aclaró: “Somos respetuosas, pero esperamos respeto. El pueblo argentino no olvida. Y nosotras tampoco”.