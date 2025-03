Cuál es la IA que detectó la autenticidad de los audios de Martín Menem

En medio del escándalo político que sacudió al Congreso la semana pasada, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se vio obligado a defenderse tras la filtración de audios que lo vinculan con una maniobra para hacer caer una sesión clave. "El audio no es fa..., no es verdadero. Esa no es mi voz. Hay mucha inteligencia artificial atrás", fue su respuesta cuando fue consultado por Luis Majul en LN+. Sin embargo, un análisis realizado por un sofisticado software de inteligencia artificial desmontó rápidamente su defensa.

ElevenLabs, la compañía responsable de confirmar la veracidad de los audios, es una empresa de software especializada en la síntesis de voz natural a través del uso de aprendizaje profundo. Fundada en 2022 por Piotr Dąbkowski, exingeniero de aprendizaje automático de Google, y Mati Staniszewski, exestratega de Palantir, ElevenLabs comenzó como una respuesta a la necesidad de mejorar la calidad del doblaje en películas, una inquietud que nació cuando ambos fundadores se vieron insatisfechos por los doblajes de producciones estadounidenses. La startup creció rápidamente gracias a su enfoque en la inteligencia de voz, un campo emergente en Europa, y recaudó importantes sumas de dinero en rondas de financiamiento que le permitieron ampliar su presencia en la industria.

, realizó un estudio exhaustivo de los audios y llegó a la conclusión de que la voz que pide "pudrir la sesión" es, efectivamente, la de Menem. Según el informe de ElevenLabs, "autenticidad de la voz: todas las grabaciones son voces humanas originales", y se reafirma que "todos los archivos coinciden con la voz de Martín Menem".A pesar de los intentos del presidente de la Cámara de Diputados por desvincularse de los audios y atribuirlos a manipulaciones tecnológicas externas, el análisis realizado por ElevenLabs dejó claro que no existía ningún tipo de alteración o manipulación en las grabaciones. El informe también confirmó que los archivos eran "legales" y "aptos para su uso como prueba de voz creíble", desafiando la versión de Menem y confirmando la veracidad de los audios filtrados.El escándalo estalló cuando un miembro del bloque libertario difundió las grabaciones en las que Menem se escucha instruir a sus compañeros para generar un clima de tensión y evitar que se votaran proyectos incómodos para el oficialismo. Después de un incidente violento en el que se enfrentaron dos legisladores, Menem aprovechó la oportunidad para levantar la sesión, algo que le resultó muy conveniente para sus intereses políticos. Sin embargo, el software de ElevenLabs fue el que, finalmente, arrojó luz sobre la autenticidad de los audios, desmintiendo cualquier intento de tergiversación o manipulación.Desde su lanzamiento público en 2023, ElevenLabs ha atraído la atención de gigantes tecnológicos e inversionistas de renombre. La empresa logró recaudar $19 millones en su ronda de financiación Serie A, seguida de $80 millones en la Serie B en 2024, lo que llevó su valoración a $1.1 mil millones. Su plataforma, que incluye servicios como clonación de voz, traducción y soluciones de doblaje, se ha convertido en una herramienta clave en la verificación de audios y la creación de voces sintéticas realistas.