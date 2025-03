El Gobierno oficializó el bono de $70 mil para jubilados y la cifra sigue congelada hace más de un año

El Gobierno oficializó el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en abril, y que ya lleva más de un año sin aumentos por parte del Ejecutivo.La medida se implementó a través del Decreto 231/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.Para quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, el bono será de $70.000. En el caso de quienes superen ese umbral, el monto del bono será el necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.El decreto destaca que la medida busca compensar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos, tras los efectos de la Ley de Movilidad Jubilatoria anterior, que no contemplaba la variación inflacionaria. Asimismo, establece que el bono no será computable para otros conceptos ni estará sujeto a descuentos, y aclara que en caso de pensiones con más de un beneficiario, se considerará un único titular.La medida llega luego de la eliminación definitiva la moratoria previsional para las personas que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos. Hasta ahora, nueve de cada diez nuevas jubilaciones de la entidad se otorgaron a través del Plan de Pago de Deuda Previsional. Sumado a ello, a fines del año pasado, desde el Ejecutivo, habían asegurado que alrededor de 480.000 personas habían accedido a este beneficio.El pago del bono de $70.000 está destinado a reforzar los ingresos de los beneficiarios más vulnerables de la entidad. La medida alcanzaría a más de 4,6 millones de personas destinatarias de jubilaciones y pensiones del SIPA, Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que tengan ingresos menores al haber mínimo.Además, el Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), fijó los valores de los haberes jubilatorios de abril, con ajustes en los ingresos en función de la movilidad establecida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).La medida se implementó a través de la Resolución 179/2025 del organismo publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Fernando Omar Bearzi. De esta manera, durante el tercer mes del año, el haber mínimo será de $285.820,63, mientras el máximo queda en $1.923.302,29.Además, se establecieron las bases imponibles mínima y máxima, que cerraron en $96.264,34 y $3.128.545,73. A su vez, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) en abril será de $130.749,89 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $228.656,50.- Mínimo: $285.820,63.- Máximo: $1.923.302,29.- Base imponible mínima: $96.264,34.- Base imponible máxima: $3.128.545,73.- Prestación Básica Universal (PBU): $130.749,89.- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $228.656,50.