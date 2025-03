Parques Nacionales: el Gobierno desreguló el turismo y suma a la competencia privada

Las Resoluciones 61/25 y 62/25, firmadas por @CristianGLarsen y el Directorio de @ParquesOficial, todos de la Jefatura de Gabinete de @GAFrancosOk, implementan una de las transformaciones más profundas en la historia del sistema de Parques Nacionales. Nunca, desde su creación,… pic.twitter.com/9b4EgJt3AG — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 26, 2025

El Gobierno desreguló la actividad de prestación de servicios turísticos en los 39 Parques Nacionales del país para ampliar la competencia favoreciendo a privados al reducir los, según el Ejecutivo, “requisitos excesivos” y se harán simplificaciones administrativas para operar.La medida se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial a partir de las resoluciones 61/25 y 62/25. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, informó la noticia en su cuenta de X donde remarcó: "Eliminamos las barreras que impedían al sector turístico moverse con libertad, competir e innovar”.Según explicó el ministro, la reforma busca “abrir el juego para la prestación de servicios turísticos en los Parques Nacionales”, para permitir que cualquier prestador pueda operar sin las restricciones previas. “Mientras que antes la oferta estaba limitada y monopolizada por algunos prestadores,”, afirmó.“El modelo del ‘Estado presente’ fue tan letal, que transformó a algunos de estos tesoros naturales en espacios inaccesibles para la mayoría, como si ya no nos pertenecieran”, consideró Stuzenegger al tiempo que señaló: "Ahora bien, que una persona disfrute de un Parque Nacional no tiene prácticamente ningún costo para la sociedad. Por eso,: para que todos podamos usarlos y disfrutarlos"."En Argentina la regulación ha generado locuras, pero pocas igualan lo que produjo en nuestros Parques Nacionales:”, sostuvo y ejemplificó con el caso del minitrekking sobre el Glaciar Perito Moreno, dónde una sola empresa con exclusividad, sin competencia, cobra hoy casi USD 400 por una caminata de 4 horas.“Esto que no se entienda como una crítica a las personas de esa empresa, sino al sistema que lo permite: una combinación de concesiones exclusivas con una burocracia kafkiana que durante años impidió que nuevos actores pudieran competir”.Y continuó:“No digamos el Burj-Khalifa que sale 50 dólares subirlo, incluso el trekking del Camino del Inca en Perú, una experiencia de 4 días, todo incluido, son menos de 1000 dólares. ¡4 días versus 4 horas!". "Por eso no queda otra que aplaudir de pie —hasta que las manos ardan— las reformas que impulsa, presidente de Parques Nacionales”, afirmó el ministro.Por su parte, el secretario de Turismo,sostuvo en su cuenta de X: “Una desregulación que genere más competitividad y oportunidades con precios accesibles para los turistas de nuestro país, y los viajeros del mundo”.