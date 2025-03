Kicillof presentó un nuevo fondo para la seguridad bonaerense con más de 100 intendentes

En una nueva apuesta por fortalecer la seguridad en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof lanzó este miércoles el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, en el marco del Plan Integral de Seguridad Bonaerense. El acto, realizado en la Escuela de la Policía "Juan Vucetich" de Berazategui, contó con la presencia de más de 100 intendentes que firmaron convenios para adherir al programa. Además, participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y funcionarios provinciales.

El gobernador aprovechó la ocasión para cuestionar la decisión del gobierno nacional de retirar un fondo histórico destinado a la seguridad de la provincia: "Luego de lo que había sido una reivindicación histórica, el Gobierno nacional le robó a la provincia de Buenos Aires un fondo de $750.000 millones que se destinaba íntegramente a la adquisición de patrulleros, la compra de equipamiento y la mejora de la remuneración del personal policial: no era plata para la casta ni para la política, era para que las y los bonaerenses estén más seguros", afirmó Kicillof.A pesar de este revés, el mandatario destacó la importancia del trabajo conjunto y la inversión constante para mejorar la seguridad en los 135 municipios. “Tenemos mucho trabajo por delante: no hay una receta milagrosa ni se solucionan los problemas de inseguridad de un día para el otro, sino que se requiere de inversión y de un trabajo diario y permanente entre todas las áreas”, explicó el gobernador. En esa línea, subrayó la concreción de nuevas adquisiciones, como los 750 patrulleros, y la incorporación de más de 1.000 cadetes a la fuerza policial, asegurando que los recursos se distribuyen de manera equitativa entre todos los municipios, sin distinción política.Por su parte,: "El esfuerzo que hacemos no distingue de colores ni partidos políticos: trabajamos de la misma manera con todos los intendentes e intendentas bonaerenses hace más de cinco años, ya que estamos convencidos de que la política de seguridad debe estar pensada estratégicamente para lo que necesita cada barrio y cada rincón de los 135 distritos bonaerenses". La jornada concluyó con la toma de juramento de fidelidad a la función policial de 1.100 nuevos cadetes, quienes se suman a la fuerza en un momento clave para la seguridad provincial.