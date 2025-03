¿Bullrich no quiere ser candidata por temor a perder el Ministerio?: el rol de Karina Milei y un jefe de Gabinete de Lanús

Según La Política Online, la ministra Patricia Bullrich se encuentra en medio de una creciente tensión con el Gobierno, especialmente con Karina Milei, ante el inminente cierre de listas para las elecciones de legisladores porteños. La ministra de Seguridad, consciente de que la hermana del Presidente desea que encabece la lista para asegurar un triunfo temprano en el año electoral, ha dejado claro a su círculo íntimo que rechazará la propuesta. Un dirigente cercano a Bullrich expresó a LPO: "Los va a sacar cagando", refiriéndose a la operación que, según él, está en marcha desde el entorno de Diego Kravetz, quien buscaría apoderarse de su ministerio.

Sin embargo, su entorno desmintió rotundamente esta versión, asegurando que "el candidato a legislador va a ser Manuel Adorni". A pesar de estos desmentidos, la incertidumbre crece, ya que Adorni también se muestra reticente a trasladarse a la poco atractiva Legislatura porteña, lo que complica aún más la definición de los candidatos para la Ciudad de Buenos Aires.La situación se agrava porque, a medida que se acerca la fecha límite para definir las candidaturas, los libertarios no tienen nombres fuertes para representar a La Libertad Avanza en CABA. Este nerviosismo se extiende al Gobierno, que teme perder la batalla electoral frente a las listas del PRO, que han sido diseñadas por Mauricio y Jorge Macri. Para el Presidente y, en especial, para Karina Milei, la disputa en la Capital es crucial, y se ha convertido en un verdadero campo de batalla contra la familia Macri.Bullrich, por su parte, sigue demostrando iniciativa al trabajar con los dirigentes del macrismo que le responden, y con los radicales que apoyan su proyecto. En su equipo aseguran que no está dispuesta a abandonar el Ministerio de Seguridad. Un armador cercano a La Libertad Avanza comentó a LPO: "Ya le dijeron a Milei que tiene que poner al mejor candidato posible, la Capital es la vidriera del país y no pueden exponerse a que Macri les gane porque quedarían muy debilitados para el resto de las elecciones". Así, hasta el momento, los dos nombres más mencionados para la candidatura en CABA son los de Bullrich y Adorni, aunque la incertidumbre sigue rondando sobre la elección final.