Adorni no descartó su candidatura en las elecciones legislativas: "Voy a estar en la función que me ponga"

Este domingo cierran las listas para las elecciones legislativas porteñas y el vocero presidencial,, ha dejado abierta la posibilidad de sumarse a las listas de(LLA) en las próximas elecciones porteñas al señalar que dependerá de la decisión del presidente Javier Milei.”, afirmó el vocero presidencial ante la posibili dejando claro que su participación dependerá de las decisiones que tome el líder de La Libertad Avanza. En ese sentido, señaló que aunque no ha sido parte de la mesa política ni tiene interés en integrarse a la misma, seguirá los lineamientos establecidos por el presidente Milei. “”, volvió a sostener durante una entrevista con Jony Viale en TN.Adorni ha sido mencionado en varias ocasiones como posible candidato para encabezar la lista, pero la decisión final recae en Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana del Presidente, quien es también la encargada del armado nacional.Por otro lado, Adorni se refirió al contexto económico que atraviesa el país, especialmente al alza del dólar blue en los últimos días entre las especulaciones por una cambiaria, Adorni minimizó la situación y afirmó que el aumento de $50 en el valor del dólar paralelo no constituye una corrida. “Hace un año y tres meses que el dólar no se mueve, siempre que sube el dólar dicen que hay una corrida.”, cuestionó el vocero presidencial.En relación con la política económica, Adorni también subrayó que el Gobierno tiene como principal objetivo la reducción de la inflación. A pesar de los desafíos económicos heredados por la administración anterior, el vocero se mostró optimista, asegurando que “el certificado de defunción de la inflación lo tenemos firmado, pero no tenemos la fecha”.