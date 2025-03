Vidal se distanció de Larreta y criticó a LLA: "Confundieron el enemigo, no es el PRO, es el kirchnerismo"

La ex orgullosamente gobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional María Eugenia Vidal, actual jefa de campaña del PRO porteño, realizó duras críticas a La Libertad Avanza y a su secretaria general, Karina Milei. En una entrevista radial, Vidal afirmó que el principal error del espacio liderado por Milei fue "confundir el enemigo", señalando que “no es el PRO, es el kirchnerismo”. Además, alertó que la fragmentación del voto en las elecciones de este año solo beneficia al peronismo y, en particular, al kirchnerismo.

Vidal reiteró que la división del voto juega a favor del kirchnerismo y advirtió que si el PRO no se unifica, enfrentará dificultades en las urnas. "La división del voto sin duda le hace el juego al kirchnerismo. (Leandro) Santoro hoy no tiene más votos que en otras elecciones, el problema es que nosotros no estamos juntos y eso no fue por falta de vocación de diálogo del PRO", concluyó.

Vidal remarcó que desde el PRO se ha acompañado al presidente Javier Milei en todas las iniciativas legislativas, sin especulaciones políticas y priorizando que el programa funcione correctamente. Sin embargo, expresó su desilusión con la actitud de la dirigencia de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, asegurando que no sucedió lo mismo en el ámbito local, donde la división interna ha generado tensiones., lamentó Vidal.La ex gobernadora bonaerense también se mostró crítica con el comienzo de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, su compañero de partido, quien en su opinión inició de manera desafortunada., aseguró Vidal.