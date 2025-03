En las visperas del cierre de listas, Milei acusó a Jorge Macri de "agredir" a LLA y no se definió ni por Adorni ni por Karina

En vísperas del cierre de listas y a solo días de las elecciones porteñas, el presidente Javier Milei cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al acusarlo de “agredir” a su espacio político, La Libertad Avanza (LLA). El mandatario expresó su malestar por la decisión de Macri de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, separando la elección local de la nacional, lo que, según Milei, imposibilitó un acuerdo entre ambos espacios para competir juntos.

declaró Milei en una entrevista para La Nación +. En su respuesta, el presidente subrayó que, a pesar de su disposición para llegar a un entendimiento con el PRO, el accionar de Jorge Macri complicó las negociaciones.Milei insistió en que, a pesar de su respeto hacia el PRO y el trabajo conjunto que se había llevado a cabo con dicho espacio, no entendía las razones detrás de la decisión de Macri de separar las elecciones y de sus críticas a La Libertad Avanza. “Siempre quiero que el PRO y LLA compitan en unidad, pero las cosas que hace Jorge Macri no me ayudan a negociar dentro del triángulo de hierro”, añadió, sugiriendo que si el jefe de Gobierno porteño hubiera manejado la situación de otra manera, el resultado podría haber sido diferente.Además, el presidente indicó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo fueron los responsables de rechazar la posibilidad de una alianza con el PRO para la elección del 18 de mayo.