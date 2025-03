Santoro se refirió al candidato homónimo: "Es una estafa"

El diputado nacional y candidato a legislador porteño Leandro Santoro calificó como una “estafa” la jugada del dirigente libertario Yamil Santoro, quien le cedió el primer lugar de la lista con la que competirá el próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires a su hermano Leandro, homónimo del candidato peronista.“O es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto, o es una estafa”, remarcó Santoro en declaraciones a Radio Mitre.“Vos podés no coincidir con nuestras ideas, te puede parecer mal que nosotros estemos compitiendo en la Ciudad, entiendo todo, pero me parece que los más críticos tienen que reconocer que es inaceptable que aparezca un candidato homónimo que ya está instalado sin tradición política. Además, Yamil se baja para poner a su hermano que se llama Leandro Santoro, quien hace ocho años vive en Alemania. No tiene antecedentes”, subrayó.En esa línea, Sanotoro insistió: “Yo creo que esto es algo que el sistema político, en su conjunto, se debería poner de acuerdo para que esto no pase. Básicamente, porque se vulnera el espíritu del elector”.Asimismo, aseguró que "el electorado liberal que ellos tienen no ve bien estas prácticas”. “Para mí se equivoca porque no tenía que utilizar este tipo de herramientas para instalarse, lo podría haber hecho de otra forma”, enfatizó.