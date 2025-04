Manuel Adorni se diferenció del PRO: En la Ciudad no compartimos agenda

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, explicó los motivos que llevaron al espacio libertario a no confluir en una alianza con el PRO en la Ciudad de cara a las elecciones del 18 de mayo.“Nosotros con el PRO hemos trabajado a nivel nacional en muchas cosas juntos, y muy bien, pero en la Ciudad de Buenos Aires vamos separados porque efectivamente no compartimos agenda”, sostuvo Adorni en diálogo LN+.Adorni remarcó que el oficialismo porteño está transitando un “proceso de desintegración o disolución”. "Los últimos dos candidatos del PRO en la elección presidencial, que fueron Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta), no pertenecen más al PRO. Y su fundador, que es el expresidente Mauricio Macri, no participa de la elección. Por eso digo que el PRO está disolviendo. Y está perfecto. Son procesos políticos y no mucho más”, ejemplificó.Además, opinó sobre el diputado y candidato a legislador Leandro Santoro. “Creo que es un buen candidato, que defiende ideas horrendas”, aseveró.A su vez, subrayó: "Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”.