Macri cruzó a Larreta por su candidatura: "Funcional al kirchnerismo"

El expresidente Mauricio Macri arremetió contra el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció su candidatura a legislador porteño por fuera del PRO. “Lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, que sigue siendo el adversario”, manifestó el lider del partido amarillo."Lamentablemente es todo por un tema personal de él. Él no quedó bien después de haber perdido esa interna", aseguró.Macri criticó la actitud de su exj efe de Gobierno en aquella contienda electoral. "Creyó que ya era presidente y perdió la interna con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente, y por paliza. Eso no lo ha podido superar, y termina tomando decisiones equivocadas"."Termina enfrentando a su propio partido, en vez de sumarse a dar una discusión dentro del partido, que es lo que corresponde", lamentó.Asimismo, advirtió sobre la fragmentación del espacio opositor. "El adversario no es el PRO. El adversario sigue siendo el kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos", enfatizó.