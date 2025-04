El insólito spot de Manuel Adorni con IA tras anunciar su candidatura en la Ciudad

El vocero presidencial, Manuel Adorni, lanzó un spot de campaña realizado con inteligencia artificial tras anunciar su candidatura a legislador porteño por La Libertad Avanza, de cara a las elecciones que se desarrollarán el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.En una publicación en su cuenta de la red social Instagram, Adorni publicó un video en el que una cantante virtual llamada Antonella Libertaria imitó al artista Leo Mattioli con una canción. "A Adorni lo voy a votar. Adorni obvio va a arrasar. A todos siempre va a domar. A la Ciudad hay que arreglar. La basura nos va a tapar. Olor al meo al respirar", dice la letra que canta la intérprete ficticia."Yo sé que Adorni va a pelear para que pueda disfrutar. Fabián te va a extrañar, Fabián te va a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir", agregó en referencia al periodista Fabián Waldman, quien se cruzó con el vocero presidencial en reiteradas oportunidades en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.El spot se dio a conocer después de que Adorni confirmara su candidatura a legislador porteño a los periodistas acreditados en Casa Rosada el jueves por la tarde. Se trata de una de las principales figuras del equipo libertario y hombre de confianza del Presidente, que se presentará para desafiar la histórica hegemonía del PRO en el territorio porteño.En los últimos meses se había mandado a medir su imagen y resultó ser el de mayor aceptación por los porteños, motivo por el cual su nombre ya sonaba desde hace semanas como el principal candidato a encabezar la lista libertaria.“Yo creo que somos todos candidatos hasta el día del cierre de listas. Después eso ya no depende de mí”, había indicado en una entrevista televisiva la semana pasada, dejando en claro que la decisión no corría por su cuenta. “Donde el presidente me necesite, voy a estar”, aseguraba.