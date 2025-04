Patricia Bullrich salió a respaldar a Javier Milei tras su discurso de Malvinas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió al presidente Javier Milei tras la controversia generada por sus dichos sobre las Islas Malvinas."Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos", dijo el mandatario.“Lo dijo en un sentido de ejemplaridad, no lo dijo en un sentido de que esta es la política internacional del Gobierno”, sostuvo Bullrich en declaraciones a Cadena 3 Rosario.A su vez, la funcionaria expresó: ”Lo que dijo no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no, lo que dijo fue que a la Argentina van a querer venir todos cuando sea una gran potencia”.“Me parece que lo que hace el Presidente es decir que la discusión que tenemos respecto a qué va a pasar, no ha tenido avances de ningún tipo, al revés, ha tenido hasta retrocesos”, aclaró la titular de Seguridad.“Si la Argentina es un país con bienestar, con trabajo, con buenos sueldos, con seguridad, la gente va a querer venir y ahí también los que habitan las Malvinas”, enfatizó.Además, remarcó: “Yo creo que el Presidente reconoció que hemos tenido un fracaso enorme. En varios momentos históricos, Argentina estuvo cerca de buscar una solución, incluso antes de la guerra, pero después vino el ‘piripipí’, el verso político, y nunca se logró ningún objetivo. En realidad, era para la tribuna”.“Hasta ahora gritamos, gritamos, gritamos, pero solo se consiguieron cosas cuando se avanzó concretamente sobre propuestas. En la década del 90, pero también antes de las Malvinas, la Argentina estaba bastante avanzada en las negociaciones con Inglaterra para lograr un estatus especial de las Malvinas”, sentenció.