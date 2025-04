Provincia de Buenos Aires: el debate por la suspensión de las PASO se aplazó a la semana que viene

La Legislatura bonaerense postergó, una vez más, la discusión por la suspensión de las PASO para la semana próxima y de esta manera se dilato la reforma del calendario electoral en la Provincia. La sesión de este jueves tuvo un cuarto intermedio que duró hasta pasadas las 17, pero los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre la puesta en pausa de las primarias y el debate se postergó una semana más.Según consignó Ámbito, la intención del kirchnerismo era agregarle a esa iniciativa un artículo que habilite la simultaneidad de las elecciones provinciales con las nacionales. Así lo había propuesto la senadora kirchnerista Teresa García. No obstante, ese texto no prosperó debido a la falta de respaldo de los otros legisladores peronistas que abogan por un desdoblamiento.La intención era tratar la propuesta sobre tablas, dado que el proyecto propuesto por La Cámpora y el Frente Renovador no tenía despacho de comisión, lo que exigía el respaldo de dos tercios de los legisladores (62 votos).En ese escenario, el kirchnerismo y el massismo reunían 26 de los 37 votos de Unión por la Patria, mientras que los 11 restantes, alineados con el Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador, rechazaban la propuesta. Para alcanzar la mayoría requerida, necesitaban el respaldo de legisladores libertarios, macristas y radicales. Sin embargo, esos sectores optaron por no involucrarse en la disputa interna del peronismo y la propuesta naufragó.A las 17, la Cámara de Diputados bonaerense retomó la sesión tras el cuarto intermedio iniciado a las 14 y acordó que el proyecto de Eslaiman se votará el próximo martes o jueves, "con las modificaciones que se le introduzcan" antes de su tratamiento. De este modo, podrá ingresar al Orden del Día con o sin despacho de comisión, lo que evitaría el requisito de los dos tercios y permitiría su aprobación con mayoría simple: 47 diputados.Con este escenario, se abren dos caminos: por un lado, La Cámpora insistará en sumar la cláusula de elecciones concurrentes o, antes de la sesión, se logre un acuerdo entre el kirchnerismo, el massismo y el kicillofismo, de modo que las modificaciones reflejen la postura del gobernador.Mientras se intentaba sesionar en la Legislatura, el gobernador encabezaba el cierre del ciclo "Debates del Futuro", que se llevó a cabo esta tarde en el Teatro Argentino con la participación de más de 1.700 personas, Kicillof volvió a hacer un llamado a la unidad del peronismo y pidió debatir sobre el pasado reciente para proyectar el futuro del espacio. "Si no debatimos sobre qué pasó en el pasado, creo que no hay ningún futuro", sostuvo Kicillof, y en esa línea analizó el escenario político tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.“El triunfo de Milei es el resultado de dos experiencias frustrantes: tras la década ganada, hubo un gobierno, el de Mauricio Macri, que habló de la revolución de la alegría, dijo que nadie iba a perder derechos y que íbamos a vivir mejor. Fue una frustración, un desastre y un fracaso. Fue a pedirle la escupidera al FMI, igual que ahora lo está haciendo Milei”, afirmó el mandatario.