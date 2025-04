04.04.2025 / FUTBOL Y POLÍTICA

La gestión de Grindetti y Ritondo cada vez peor: ahora Independiente cerró su sede en CABA por falta de pagos al personal

A pesar de su presente futbolístico en ascenso, el club presidido por el ex intendente de Lanús, ex ministro de Hacienda de CABA y ex candidato a gobernador en la lista de Patricia Bullrich, atraviesa una crisis interna que afecta a su estructura.