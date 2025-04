Un ex asesor de Milei fustigó a Caputo y se preguntó si "estaríamos mejor con Lemoine maquillando el déficit"

El ex asesor cercano de Javier Milei y fundador de la Universidad del CEMA, Carlos Rodríguez, arremetió con dureza contra Luis "Toto" Caputo, actual ministro de Economía, en un irónico comentario sobre su rol en el gobierno. A través de su cuenta en X, Rodríguez comparó a Caputo con la diputada oficialista Lilia Lemoine de manera sarcástica, sugiriendo que quizás el país estaría mejor si se invirtieran los roles: “Hay dos personas fundamentales en este gobierno: 1- Lilia Lemoine, que maquilla a Milei para que no se le note la papada. 2- Luis Caputo, que maquilla las cuentas públicas para que no se note el déficit.”

La crítica de Rodríguez fue más allá cuando compartió una respuesta de un usuario que planteó la idea de que quizás "estaríamos mejor con Lemoine maquillando el déficit y Caputo maquillándolo a Milei", a lo que el economista respondió con risas, mostrando su acuerdo con la crítica.Rodríguez, que fue uno de los economistas más cercanos a Milei durante su campaña presidencial, se distanció del círculo de confianza del mandatario después de su llegada al poder. Desde entonces, ha utilizado sus redes sociales para lanzar comentarios punzantes contra la gestión del equipo económico del actual gobierno, especialmente a Caputo y otros funcionarios clave.Cabe señalar que esta intervención de Rodríguez se produce en un momento crítico para la economía argentina, que atraviesa dificultades significativas, y refleja la creciente frustración y desilusión de algunos sectores económicos que apoyaron inicialmente a Milei, pero que ahora cuestionan su equipo y su gestión.