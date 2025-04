De cara a las elecciones porteñas, el PRO lanzó su campaña electoral con los Macri a la cabeza

De cara a las elecciones porteñas del 18 de mayo, el PRO lanzó ayer su campaña electoral con Mauricio Macri a la cabeza, quien apuntó directo contra el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, y el candidato de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro."Tanto Santoro como Adorni, que me caen bien los dos, prepárense para elporque la van a pasar muy mal si no se preparan", advirtió Macri al respaldar a Silvia Lospennato, primera candidata a legisladora.“Ha salido una tigresa a la cancha; esto no es en joda. Estamos discutiendo el. No es para venir a tirar una palabrita”, manifestó.En otra crítica al Gobierno nacional y al kirchnerismo, Macri manifestó: “Creo que muchos se fueron convenciendo de que hay maneras distintas de poder transmitir el amor y las ganas de servir que solamente agrediendo y teniendo un relato. Y eso más que nunca lo tenemos que poner en valor”.“Ese siempre ha sido nuestro ADN, nunca nos hemos cerrado y hemos descalificado a aquel que tiene una crítica para hacernos. Escuchamos, evaluamos, y bueno, si no tiene sentido, lo dejamos de lado, pero si tiene sentido, tratamos de sumar”, continuó.Sobre su propio espacio, el ex mandatario explicó que “después de la interna de 2023 no logramos mantener la unidad”, en referencia al enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, hoy ambos lejos de PRO. “Estamos frente a una elección distinta, pero tenemos que proteger lo que hemos conseguido. No se puede improvisar.. El Pro es el futuro”, cerró el expresidente.Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, también tomó la palabra para reforzar la defensa de la gestión del PRO en la Ciudad. “Hoy tenemos, una ciudad con una policía mejor equipada y una infraestructura de transporte que está transformando la movilidad de los porteños”, afirmó.Silvia Lospennato, quien encabeza la lista de candidatos del PRO, también estuvo presente en el acto y expresó su orgullo por ser parte del equipo. En su discurso, Lospennato agradeció el apoyo de los militantes y destacó los valores de trabajo y esfuerzo que caracterizan al PRO.“El PRO es el, y vamos a seguir protegiendo todo lo que hemos construido. Pero también vamos a construir el futuro de nuestros hijos y nietos”, señaló la candidata, quien también hizo un llamado a la militancia para salir a conversar con los vecinos y contarles todo lo que el PRO ha hecho por la Ciudad.Por su parte, María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO en la Ciudad, destacó el trabajo conjunto realizado por el partido amarillo para transformar Buenos Aires en una ciudad más segura y moderna. “Somos el, sino por el bienestar de todos los porteños. Aquí estamos los que amamos esta ciudad”, dijo Vidal, subrayando la importancia del trabajo en equipo y el compromiso con los vecinos.