Vanina Biasi: Me procesan por estar en contra de un Estado genocida

La diputada nacional y próxima candidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT – fracción Partido Obrero) Vanina Biasi afirmó que “la procesan por estar en contra de un Estado genocida” y que “no violó” la ley antidiscriminatoria.La legisladora señaló que Daniel Rafecas “se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico.“Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. ‘Justicia independiente’ es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mí”, remarcó la diputada en sus redes sociales.Según Rafecas, la funcionaria del FIT violó la ley antidiscriminatoria 23.592, por publicar mensajes en redes sociales “en los que comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi” y le asignaba a ese Estado democrático un “rol genocida” e igualaba “las resultas del conflicto armado en esa región con el Holocausto”.A su vez, el magistrado consideró que esas publicaciones son “agraviantes hacia la comunidad judía” y “superan con creces” gozar y hacer uso de la libertad de expresión; asimismo, manifestó que a Biasi “no se le puede escapar” el dato de que en Argentina hubo dos atentados “guiados por el odio antisemita”.“Es un fallo que coarta la libertad de expresión (me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily) y que banaliza el antisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre”, reafirmó Biasi.