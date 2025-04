Lucille Levy: Vemos en la gestión del gobierno de la Ciudad mucha indiferencia

Bueno, ya hizo más que Jorge Macri en toda su gestión. https://t.co/19xEbCAxX6 — Lula Levy (@lulalevy) April 8, 2025

Los mismos de siempre te cuentan cómo negociaban para seguir en el poder. Mientras tanto, el Gobierno Nacional asfixia a nuestra ciudad con su crueldad y el gobierno de la Ciudad, con su indiferencia.



Por eso es tan importante que haya caras nuevas. https://t.co/kYxE3OWhtr — Lula Levy (@lulalevy) April 8, 2025

La candidata a legisladora porteña por Evolución, Lucille ‘Lula’ Levy, cuestionó la gestión del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.La dirigente advirtió que “la ciudad se va deteriorando todos los días y vemos en la gestión del gobierno de la Ciudad mucha indiferencia”.“Hoy vemos un escenario electoral en donde están todos más preocupados en una pelea política, en una lucha de poder, y no en la agenda de los porteños”, aseguró en declaraciones radiales.Además, Levy criticó el tono que tomaron algunos discursos públicos. “Los porteños no somos así. Nosotros no hablamos ese idioma agresivo. Somos una sociedad abierta, diversa, y eso es lo que venimos a aportar a la Legislatura”, concluyó.En un posteo de X, Levy comparó a Maru Botana con el jefe de Gobierno porteño: compartió un video de la conductora, quien coepartió "sánguches de milanesas", en Palermo. "Ya hizo más que Jorge Macri en toda su gestión", expresó la candidata a legisladora porteña.En otra publicación cruzó al PRO por la ausencia de caras nuevas: "Los mismos de siempre te cuentan cómo negociaban para seguir en el poder. Mientras tanto, el Gobierno Nacional asfixia a nuestra ciudad con su crueldad y el gobierno de la Ciudad, con su indiferencia", manfestó.