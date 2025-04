En medio de la incertidumbre financiera, Mercado Pago dejó de funcionar

La billetera digital Mercado Pago experimentó una interrupción en su servicio que dejó a miles de usuarios sin poder realizar operaciones en la app. Desde la mañana, aquellos que intentaron realizar transferencias, pagar con tarjeta o realizar compras a través de Mercado Libre se encontraron con el mensaje: "Algo salió mal" o "No es posible realizar transferencias. Te pedimos disculpas, tenemos dificultades técnicas y estamos trabajando para solucionarlas".

La página de Mercado Libre también presentó fallas, lo que dificultó la carga de información de productos, generando más inconvenientes para los usuarios. Aunque fuentes cercanas a la empresa confirmaron que el sistema "estuvo caído durante un rato", la aplicación seguía presentando problemas en varios dispositivos después de las 11:30. Esto provocó un aluvión de quejas en redes sociales, donde los usuarios expresaron su frustración. "Se cayó Mercado Pago. Yo en este momento adentro del Uber sin poder pagarlo", se quejaba un usuario en X, mientras otros también reportaban caídas en el servicio.Este no es un incidente aislado, ya que en septiembre de 2024 ambas plataformas experimentaron otra caída generalizada que afectó a toda América Latina. En aquella ocasión, la empresa explicó que las fallas fueron causadas por problemas técnicos. Sin embargo, en esta oportunidad aún no se ha dado un comunicado oficial que explique la causa específica de la interrupción ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.Mientras tanto, los usuarios se han visto obligados a recurrir a métodos alternativos de pago mientras esperan una actualización por parte de la empresa. Mercado Pago no ha ofrecido detalles sobre la magnitud de la interrupción ni cuándo los servicios serán completamente restaurados.