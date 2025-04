Karina Milei se reunió con Ritondo y Santilli de cara a un posible armado electoral bonaerense entre LLA y el PRO

La sociedad entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires toma forma luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el armador bonaerense, Sebastián Pareja, volviera a reunirse con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.Este nuevo intercambio se dio el pasado miércoles en el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Congreso de la Nación, y contó con la participación de primo Lule Menem -ambos mano derecha de la menor de los Milei- y por el PRO, el diputado Diego Santilli, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.La reunión configura la continuidad de una serie de acercamientos que tuvieron lugar en el último tiempo en post de conformar una alianza electoral para competir en las próximas elecciones legislativas bonaerense.Según supo la agencia Noticias Argentinas, las conversaciones se dan de forma diaria y hay “buena predisposición” de cerrar un acuerdo electoral entre las fuerzas para competir en la Provincia y "ganarle al kirchnerismo”.“Todavía no hay definiciones, pero se está trabajando fuerte en ese sentido. Antes de sellar la alianza, hay que ver particularidades de los 135 municipios y ver dónde hay posibilidades de acuerdo y en cuáles hay temas por resolver”, detallaron a Noticias Argentinas.En la misma línea, aclararon: “Todavía tiene que pasar mucha agua bajo del puente para que haya una alianza”.Desde las filas que lidera el expresidente Mauricio Macri, aseguran que el titular del PRO garantizó su respaldo al acuerdo en PBA y estaba al tanto de los acercamientos. “No está en la diaria de a ver con quién se reúne y qué se habla. Él bajó la directiva, marcó el camino, lo hizo público y los dirigentes llevan la diaria", aseveraron.Los referentes amarillos emularon la fotografía que se sacaron cuando visitaron Casa Rosada, algunas semanas atrás, aunque en esta oportunidad la imagen no salió a la luz. Se espera que adquiera visibilidad en las próximas horas.El pasado lunes, luego de que el gobernador Axel Kicillof anunciara el desdoblamiento de los comicios, Ritondo y Santilli compartieron un café con Pareja, y dos días después, volvieron a verse las caras, esta vez con la hermana del mandatario.Pese a que José Luis Espert es el candidato designado por el presidente Javier Milei, no suele participar de la mesa chica de los armados, y bastante al margen, solo se limita a reservar su lugar en la lista.En Balcarce 50 dan por descontado la coordinación con referentes del PRO, casi haciendo oídos sordos a las críticas que el exmandatario le profesa casi a diario a Karina Milei.“Tenemos una gran relación, hay muchas cosas que nos juntan y estamos trabajamos en poder avanzar en esta integración de ideas", supo definir Ritondo el 17 de marzo tras visitar el despacho ubicado en el primer piso de Casa Rosada.Con el rumbo establecido, las terminales de los principales competidores del peronismo acercan posiciones y cierran filan con la Provincia como terreno de disputa.