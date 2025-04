Con el FMI y el cepo de fondo, llega a Argentina el secretario del Tesoro de Trump y se reúne con Milei y Caputo

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott K.H. Bessent, llega a Buenos Aires este lunes 14 de abril para mantener encuentros con autoridades del Gobierno nacional, entre las que se encuentran el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de representantes del sector privado, con el objetivo de respaldar las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria a horas del anuncio de un nuevo acuerdo de deuda con el FMI y la relajación del cepo cambiario.Además de estas cuestiones, Bessent llega al país en medio de la tensión comercial global, que se disparó luego de anunciado el esquema arancelario del gobierno del que forma parte y que encabeza Donald Trump.La visita, según trascendió, será relámpago: durará unas 12 horas y no es una gira por la región. El secretario de Tesoro, el quinto en la sucesión presidencial estadounidense y representante de ese gobierno ante el FMI, viaja solamente al país y luego regresa a Washington, al gabinete que negocia con buena parte del mundo los nuevos esquemas comerciales que pretende Trump.El relevante funcionario llega en un avión privado del gobierno americano. Según versiones periodísticas, aterrizaría un segundo vuelo privado en el que llegarían potenciales "inversores" como Robert Citrone, inversor “billonaire” y fundador del Grupo Discovery, con activos en el país y viejo conocido del ministro Luis Caputo; Matt del Orfano, el experto en economía argentina de Citrone; Matt Schlapp, presidente de Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y muy cercano a Trump; y Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina y socia en Tectic, empresa de lobby de EEUU.En cuanto a la agenda de Bessent, incluye un encuentro con "Toto" Caputo y potencialmente con Milei alrededor de las 15, pese a que en principio estaba estipulada para las 11. Luego habrá una declaración conjunta en la que habría anuncios. También habrá un almuerzo con empresarios y CEO de multinacionales en el Palacio Bosch, la residencia del embajador de EEUU en el país; y seguramente, otros encuentros con el equipo económico.Según Infobae y otros medios, el funcionario republicano podría incluir como parte de sus agendas el anuncio de un refuerzo de financiamiento para la Argentina a través de una línea de crédito especial, una idea que está en la mesa de conversaciones con el Gobierno argentino.Sucedió algunas veces pero no muchas: en 1995, EEUU le dio a México unos USD 20.000 millones en medio del crisis del Tequila a través de su Exchange Stabilization Fund (ESF, o Fondo de Estabilización Cambiaria); y en 2002 el mismo esquema, aunque con menos dinero, se usó para rescatar a Uruguay. Según el documento ESF Credit Arrangements, 1972-2002, del Tesoro estadounidense, el país accedió a ese esquema en 1995, por USD 1.000 millones, pero como garantía para un crédito del Banco de Pagos Internacionales (BIS); y algunas veces en los ‘80, pero por montos menores.La versión va de la mano con que EEUU quiere eliminar la influencia de China en la Argentina y, en ese contexto, podría analizar un préstamo para que el país cancele definitivamente el swap con China. El swap de monedas vigente entre el BCRA y el Banco Popular chino es por casi USD 18.000 millones, el más grande que tiene el país asiático en el mundo en este momento. Representa el 70% de los USD 24.657 millones de reservas brutas que tenía el país hasta antes del acuerdo con el FMI, y fue renovado por un año, según se anunció la semana pasada. ¿Podría haber ahora un primer anuncio, para luego avanzar a un esquema de reemplazo? Nada está confirmado y, tal vez, cerrado.También se habló, como parte de una negociación amplia, firmar un acuerdo de provisión de minerales críticos, como el litio, que la Argentina tiene en abundancia, y “tierras raras”. Es la versión que la oposición viene mencionando hace tiempo y los libertarios se burlaban del rumor. Se trata de insumos vitales para muchos componentes electrónicos e informáticos. Según Infobae, no hay dudas de que es un tema de la agenda de Bessent.Según destacó ayer domingo este medio, este año, tres días después de asumir, el número uno del Tesoro viajó a Ucrania a negociar con Volodimir Zelenski el control de todas sus reservas de minerales estratégicos y tierras raras a cambio de los 185.000 millones de dólares que la Casa Blanca le prestó a Ucrania para enfrentar la invasión rusa.Los aranceles también están en el centro de la discusión. Así, otra versión de los últimos días indicó que el funcionario de Trump podría llegar con un acuerdo de “arancel cero” para un grupo de productos. En ese sentido, el representante comercial estadounidense ante el Senado, Jamieson Greer, mencionó a Argentina como una nación dispuesta a acompañar la política de Estados Unidos mediante la flexibilización de sus propias restricciones comerciales. Pero horas después de esas declaraciones, Trump comunicó la pax arancelaria por 90 días.