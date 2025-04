Javier Milei: El cepo se puso durante el gobierno de Macri con Lacunza en 2019"

El presidente Javier Milei apuntó contra el líder del PRO, Mauricio Macri. En declaciones a El Observador FM, afirmó que “el cepo se puso" durante el gobierno del PRO en 2019, "generando un monstruo cambiario".A su vez, remarcó: “Bajo el artilugio de ‘reperfilamiento’, Lacunza y Macri defaultearon deuda en pesos, y el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz sea un juego de niños. El cepo es una aberración inmoral”.El jefe de Estado resaltó que con la salida de las restricciones cambiarias la sociedad es “más libre” y destacó: “Rompimos otra cadena, una de las más pesadas y difíciles, liberamos el mercado de cambios sin especulación política”.“Liberamos el mercado de cambios, tal como lo habíamos prometido y sin especulación política. Por el mes de agosto, hablando con el equipo económico, creíamos que estaban dadas las condiciones para salir del cepo en cuando lográramos una recapitalización del Banco Central”, destacó.“Le planteamos al FMI la recapitalización del BCRA en un acuerdo inédito para la Argentina y para el Fondo, porque todos los acuerdos que hace son para países que frente a su desequilibrio fiscal, que no corrigen. Eso hace que recurran al Fondo, que les pone una meta de resultado fiscal y dinero. Ese ajuste, como nadie suele hacerlo de la forma en la que lo hicimos nosotros, se suele hacer subiendo impuestos, y se entra en un círculo vicioso en el cual nunca se cumplen las metas del Fondo”, amplió.Por último, explicó: “No puedo hacer la reforma previsional si antes no logro que la gente en el mercado informal pase al formal. La retribución viene dada por lo que se genera por aportantes formales sobre la población que percibe beneficios. Cuando el kirchnerismo duplicó la cantidad de jubilados, con gente que no cumplió con los aportes”