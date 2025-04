Condenaron a los policías que mataron a Lucas González: el día que Bullrich los defendió

No hay que olvidarse que Patricia Bullrich defendió a los 3 policías criminales y dijo que era un error pasarlos a disponibilidad porque habían actuado a derecho, siguiendo la ley. Venían de asesinar a un chico de 17 años de forma brutal. Patricia Bullrich es lo peor y mas… pic.twitter.com/7Jd1kLG5or — Martín Dandach (@MartinDandach) April 16, 2025

La Cámara de Casación confirmó las condenas a perpetuas para tres oficiales de la Policía de la Ciudad por el homicidio de Lucas González, el joven jugador de Barracas Central asesinado en noviembre de 2021.Los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone ratificaron la prisión perpetua a los policías Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, acusados y declarados culpables de homicidio quíntuplemente agravado (por uso de arma de fuego, alevosía, odio racial, premeditación y el abuso funcional como miembros de una fuerza de seguridad), por el caso de González, y de tentativa de homicidio, respecto de los amigos de González que viajaban con él dentro del auto. También fueron condenados por privación ilegítima de la libertad y por falsedad ideológica.El tribunal adujo que los tres condenados a prisión perpetua dispararon contra el auto en que viajaba González sin haberse previamente identificado como policías, mientras que luego justificaron sus acciones mediante maniobras como haber plantado un arma de utilería en el auto de las víctimas.Los efectivos, Ramón Jesús Chocobar; Ángel Darío Arévalos, Jonathan Alexis Martínez , Daniel Rubén Espinosa y Daniel Alberto Santana fueron absueltos en la causa y se ordenó su “inmediata libertad”.En la miisma fecha del crimen, Patricia Bullrich salió a defender a los policias involucrados. Criticó la decision del ex ministro de Seguridad de CABA Marcelo D'Alessandro, que pasó a disponibilidad a los policias."La disponibilidad genera presunción de culpabilidad. El mensaje es muy malo", afirmó en LN +."No hay que pasar a disponibilidad a un policía cuando uno cree que el policía actuó en el cumplimiento de su deber. Si (Marcelo) D'Alessandro pasa disponibilidad a los policías es porque él tiene presunción de que hay una acción incorrecta de la policía", consideró."Yo no paso a disponibilidad a un policía si considero que está actuando de acuerdo a derecho y haciendo su tarea como policía", insistió.