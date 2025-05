Rechazo de Ficha Limpia: Milei cruzó nuevamente al PRO y les reprochó hacer "una operación mediática"

el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el PRO tras la caída del proyecto Ficha Limpia en la Cámara Alta. "Anoche, el Partido del Estado, los corruptos ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra", sostuvo el mandatario.

En el marco del Latam Economic Forum 2025,Desde el escenario, el mandatario responsabilizó al espacio conducido por Mauricio Macri por llevar adelante una maniobra política orquestada por ese espacio. “La realidad es que no estaban los votos, fue todo una operación mediática teñida de amarillo”, afirmó, en referencia explícita al color que lo identifica.En ese mismo sentido, explicó que “no estaban los votos y por eso el jefe de la bancada de senadores de LLA pidió que antes se firmara un compromiso para ir al recinto cuando tuviéramos las 37 firmas, seguros de que podíamos pasar el proyecto".Milei señaló que hubo una maniobra deliberada del PRO para boicotear la iniciativa: “La gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma y al mismo tiempo movía mediáticamente la idea de que nosotros no queríamos bajar (a debatir); entonces bajamos y pasó lo que pasó”.“Qué se puede pretender de aquellos que dicen estar a favor de la libertad y que no hay que recortar el gasto en la Ciudad, cuando cuadruplicaron el tamaño del Estado. Si queremos hacer el cambio, necesitamos entonces sacarnos de encima al Partido del Estado, pero parece que les gusta defenderlo porque les gusta defender kioscos”, arremetió.Asimismo, exhibió el modus operandi del PRO frente a la corrupción: “Los que cubrieron a Cristina Kirchner fueron los mismos amarillos que vía (Miguel) Pichetto le cuidaron los fueros y después (a él) le dieron el cargo de vicepresidente que compitió contra Golperto (sic) Fernández. No sólo eso, sino que llevan 17 años en la Ciudad de Buenos Aires y nunca la sacaron; y en los cuatro años de gobierno nacional tampoco. Entonces, ¿ahora el que no quiere sacarlo soy yo?“.Además, cuestionó duramente a la diputada Silvia Lospennato: “La verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada (Silvia) Lospennato, mintiendo abiertamente y diciendo que había ATN para Misiones y distintas cosas, que están los datos disponibles y prueban la mentira”. Y agregó: “Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas que tenemos que terminar es la mentira, que también es una forma de estafa”.El Presidente recordó que el proyecto de Ficha Limpia “nunca había pasado por Diputados”, pero que bajo su gestión logró llegar al Senado porque “movió cielo y tierra” para que así fuera. “Nos hicieron una zancadilla, pero no hay problema... lo vamos a reintentar, no voy a ceder un milímetro”, enfatizó.