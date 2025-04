Pidieron incluir a Karina Milei en la investigación por la venta de dólares del BCRA

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sumó una nueva acusación en su contra. El abogado que denunció al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, por malversación de caudales públicos pidió este miércoles incluirla en la investigación. La presentación surge a partir de la presunta venta de casi USD 400 millones a valor oficial el viernes pasado, horas antes de que anunciaran la salida del cepo.Según consignó C5N, el abogado Leonardo Martínez Herrero pidió a la Justicia incluir a Karina Milei en la denuncia porque considera que estaba al tanto de la operación. Lo reconoció el propio presidente Milei en el reportaje a Alejandro Fantino en Neura.En la ampliación de su denuncia, Martíntez Herrero explicó las razones por las cuáles pide ampliar la denuncia a Karina Milei: “Surge del informe del Diario digital LA POLITICAONLINE, que reproduce el video de la entrevista que el Sr. Presidente de la Nación, Lic. Javier MILEI concedió al programa de streaming NEURA, que quienes conocían un día antes las nuevas políticas económicas, cambiarias y financieras que incluía la salida del CEPO del dólar eran: Javier Milei, Luis Caputo y Karina Milei, textualmente dijo: 'básicamente los que sabíamos que salíamos del cepo eran Toto, Kari y yo'. En otro tramo de la entrevista agregó que el que sabía de antemano, también, era el presidente del Banco Central Santiago Bausili”.La denuncia cayó en el Juzgado Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo y fiscalía de Alejandra Mángano. Herrero deberá ratificar su denuncia el 24 de abril.Además de Milei, Caputo, Bausili y Karina Milei, Martínez Herrero denunció a nueve integrantes del directorio del Banco Central: Juan Curutchet; Marcelo Ferro; Matías Furiase; Marcelo Griffi; Juan Pedro Inchauspe; Silvina Rivarola; Baltazar Romero Krause; Sebastián Sánchez Sarmiento y Wladimir Werning.La denuncia penal fue realizada para que se investigue si hubo malversación de caudales, defraudación o si hubo beneficiados con información privilegiada en las operaciones realizadas el viernes pasado, antes del anuncio del levantamiento del cepo cambiario.Aquel día, el BCRA conducido por Santiago Bausili liquidó reservas por USD 398 millones a un valor de $1.097,50 por dólar, a pesar de que el gobierno ya sabía que se anunciaría el fin del cepo cambiario y una nueva banda de flotación del dólar entre $1.000 y $1.400.“El gobierno sabía lo referido anteriormente y había convocado desde temprano a una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía para las 16;30 hs. donde anunciaría el fin del cepo cambiario y una flotación de la cotización entre $1.000 (Pesos Un Mil) y $ 1.4000 (Pesos un Mil Cuatrocientos)", consideró.El abogado planteó que esa venta, cuando “ya se descontaba una devaluación con posterioridad al acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pudo beneficiar a terceros con información privilegiada, y que perjudicó gravemente las reservas del BCRA y el patrimonio del Estado.“Es por ello que no se explica porque la autoridad monetaria vendió en el Mercado Único y Libre de Cambios los 398 millones de dólares a valor de $ 1097,50 (Pesos Un Mil Noventa y Siete con 50/100), sabiendo que se elevaría su cotización en pocos minutos mas, ya que estaba fijando la banda cambiaria por un monto mayor”, amplió.El denunciante se preguntó “¿Porqué los vendió a un monto tan bajo, ¿ Quiénes fueron los compradores, ¿ Cuándo se estableció la modificación de la cotización, ¿porque no se anunciaron primero las medidas y luego se venderían los 398 millones de pesos a un monto mayor cuidando así las reservas, ¿ Porque los vendió si sabía que al lunes siguiente se quitaba el CEPO?.Y resaltó: “Seguramente las respuestas sean que se hizo para beneficiar a un grupo de personas con posible información privilegiada perjudicando las arcas y reservas del Estado”.“De lo que no hay duda es que se ocasionó un grave daño al patrimonio del Estado y reservas del Banco Central ocasionando una defraudación a la administración pública y una malversación de caudales públicos”, indicó.