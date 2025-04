¿Un ex agente de la CIA que vinculado con las denuncias de Viviana Canosa?

De acuerdo a Data Clave, una investigación publicada por el portal Data Clave reveló que Tim Ballard, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y figura del ala más conservadora del Partido Republicano, estaría involucrado en la avanzada judicial y mediática que protagoniza la conductora Viviana Canosa contra dirigentes vinculados al gobierno anterior. Según la nota, Ballard —quien forjó su fama internacional con la ONG Operation Underground Railroad y la película *Sound of Freedom*— mantiene vínculos con sectores del poder estadounidense que promueven una agenda ultraconservadora en América Latina.

Ballard no es un personaje cualquiera. Su imagen se consolidó como héroe de una causa justa —la lucha contra el tráfico infantil—, pero las denuncias por acoso, malversación de fondos y fanatismo religioso lo alejaron de la escena pública en su país. Sin embargo, encontró una nueva plataforma de influencia a través de sus conexiones con Steve Bannon y otras figuras cercanas a Donald Trump, quien lo considera “una voz moral para el continente”. Ahora, su nombre aparece asociado a una estrategia más amplia para intervenir en el mapa político argentino.La denuncia impulsada por Canosa —que carece de sustento judicial pero ocupa horas de aire y espacio en portales afines al oficialismo libertario— se enmarca en una ofensiva donde lo jurídico queda subordinado al show mediático. En ese esquema, la figura de Ballard no sólo suma peso simbólico sino también financiero y estratégico. El artículo sugiere que su red internacional de contactos estaría facilitando fondos y logística para amplificar las acusaciones sin pruebas.Este tipo de operaciones mediáticas no es nuevo: ya en otras latitudes se vio cómo figuras como Ballard fueron utilizadas para legitimar discursos de odio y campañas de desinformación. La novedad, sin embargo, es su desembarco en el tablero argentino, justo cuando la popularidad del presidente Javier Milei comienza a mostrar signos de desgaste y la oposición reconstruye su narrativa desde los territorios.