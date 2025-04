Amenazas con lenguaje de la dictadura a estudiantes de un Instituto de Formación Docente en Monte Grande

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) “Prof. Vicente D’Abramo” 35 de Monte Grande fue escenario de un hecho profundamente alarmante: una nota con amenazas apareció pegada en una cartelera del establecimiento. En el mensaje, escrito a mano en una hoja de cuaderno, se promueven ideas que remiten directamente a la última dictadura militar. “La única solución es erradicar a los zurdos de dicho lugar, ya sea matando a uno o traer algunos Ford Falcon verdes y hacerlos desaparecer. Hagamos Patria. Es una promesa”, dice el texto que ahora investiga la institución.

La mención a “los kukas” como enemigos del orden se repite en otra frase: “A los kukas no les importa la República. Sólo quieren beneficios y/o privilegios”.Este tipo de amenazas no pueden analizarse como hechos aislados. Se inscriben en un clima de época que habilita, justifica y hasta celebra la violencia simbólica y física contra quienes piensan distinto. No es casual que el mensaje se refiera a los Ford Falcon verdes, emblema de los secuestros y desapariciones durante el terrorismo de Estado. La apelación a estos símbolos no es ingenua: busca sembrar el miedo y disciplinar ideológicamente a los estudiantes.En el ámbito educativo, donde deberían primar el pensamiento crítico, la memoria y los valores democráticos, resulta inaceptable la aparición de este tipo de mensajes. La educación es una herramienta para la construcción de una sociedad más justa, no un espacio para reproducir discursos de odio que proponen como “solución” el exterminio del adversario político. La gravedad del hecho requiere una respuesta clara y colectiva por parte de la comunidad educativa y las autoridades.