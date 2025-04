Benegas Lynch festejó la salida del cepo: "Marca que estamos en el camino correcto

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, celebró la salida del cepo. "Fue un paso clave y marca que estamos en el camino correcto”, remarcó.En diálogo con Radio Rivadavia, resaltó: "No pasó nada porque se hicieron los deberes. Se generaron las condiciones para hacerlo bien”.A poco más de un año de gestión, consideró que “los fundamentos están sentando las bases de una Argentina libre y estable”.“El balance de estos 16 meses no puede ser mejor. Reconstruimos la credibilidad, no hay más control de precios ni de cambios, no hay déficit fiscal ni cuasifiscal, y se saneó el Banco Central”, detalló Benegas Lynch.El legislador recordó que "el propio presidente Javier Milei planteó su intención de cerrarlo en el futuro". “Los procesos tienen etapas y mientras esté funcionando como autoridad monetaria, sanearlo es lo correcto. Lo mismo pasa con Aerolíneas Argentinas: que hoy tenga un resultado operativo más razonable no justifica que siga siendo estatal”, explicó.Además, se refirió al problema inflacionario y y le restó dramatismo al 3.7% de marzo. “Estamos saliendo del fondo del mar. Lo que hay que ver es la película completa, no sólo la foto del presente. Se terminó con la emisión y se ordenaron los precios relativos”, sentenció.