Mauricio Macri disparó contra el Gobierno: Le gusta transar con los malos

El expresidente Mauricio Macri reiteró sus criticas al gobierno de Javier Milei tras sostener que “le gusta transar con los malos”.En diálogo con LN +, Macri remarcó: “Les gusta lidiar con los malos, se lo dije a Santiago Caputo y se lo digo cada vez que hablamos. Esa gente nunca los va a ayudar a cambiar nada”.“En los distritos en los que arman tienen dirigentes que eran de los K o del Massismo en Jujuy, San Juan, Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires”, acusó.Asimismo, subrayó “Una vez que mataste la inflación, tenes moneda, empieza el partido y se gana con reglas del juego claras, jueces que las hagan respetar, instituciones con gente capacitada, que tenga prestigio”.Por otra parte, cuestionó la candidatura de Manuel Adorni, quién encabeza la lista porteña de La Libertad Avanza. “Hay que estar preparado. Uno puede ser buen vocero, pero para ser legislador hay que saber sobre la ciudad de Buenos Aires”, afirmó el líder del PRO.“Que Karina Milei haya elegido dar la batalla contra el PRO en la Ciudad está mal. Está con los Menem todo el día, no ve lo que es La Rioja, es un feudo terrible, donde no hay libertades, no entró nada del cambio”, sentenció.